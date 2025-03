El Cacereño, en busca del mejor ambiente

El ambiente de las grandes ocasiones. Esto es lo que quiere conseguir el Cacereño el próximo domingo en el primer partido de su eliminatoria de ... ascenso a Primera RFEF frente al filial del Valencia (Príncipe Felipe, 20:00 horas). Un emparejamiento en el que ambos conjuntos persiguen el pase a la ronda final.

Con el objetivo de evitar colas en taquilla el mismo día de partido, el club verdiblanco ya ha comenzado a despachar en sus oficinas, situadas en el número 20 de la avenida Virgen de Guadalupe, las entradas para un choque que se prevé multitudinario en cuanto a asistencia, pues se espera que el coliseo verde pueda superar los 4.000 espectadores.

Para la ocasión, los abonados al uso pagarán un suplemento de 10 euros en Tribuna y de 7 en Preferencia. Los abonados de entre 6 y 12 años accederán sin coste extra. Para público general la entrada será de 15 euros en Tribuna y de 10 en Preferencia. Cuatro y dos euros, respectivamente, en el caso de los niños de entre seis y 12 años. Asimismo, el Cacereño ha lanzado una oferta por la que los aficionados de todo tipo podrán adquirir dos entradas de Tribuna por 25 euros, así como dos de Preferencia por 16.

La venta física en las oficinas del club se extenderá hasta el viernes a las 20:00 horas. Los abonados que para entonces no hayan desbloqueado su localidad podrán hacerlo hasta la medianoche del sábado en la plataforma 'online' habitual, donde ya también se expiden las entradas para público general. El Cacereño recalca que en taquilla no habrá venta de suplementos para abonados. Del mismo modo, la promoción de las dos entradas a precio reducido será válida únicamente en venta física hasta el viernes por la tarde. Aunque sin grandes colas, el goteo de aficionados en busca de sus entradas no cesó en toda la jornada del martes.

El equipo Cobos preparará desde este miércoles una eliminatoria en la que no habrá tanda de penaltis y en la que un empate al término de una hipotética prórroga daría el pase al Valencia Mestalla, mejor clasificado en liga.