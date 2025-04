El Cacereño busca los goles en La Palma

Juan Carlos Ramos Cáceres Sábado, 23 de septiembre 2023, 20:52 Comenta Compartir

Viendo la situación tan delicada que viven los vecinos de enfrente, especialmente el Badajoz y el Villanovense, la carencia de producción ofensiva del Cacereño en las últimas jornadas parece un asunto menor. Sin embargo, es algo que preocupa y mucho a los aficionados del Príncipe Felipe. Da igual que su equipo vaya cuarto y no haya encajado un solo tanto en las tres primeras fechas.

De todas formas, Julio Cobos resta trascendencia a un escenario que cree que va a ser pasajero. Entiende que, con tantas caras nuevas, es algo lógico. «Tratamos de hacer el equipo lo más competitivo posible, pero es un equipo que todavía está en construcción. Tenemos mucho margen de mejora y una de las facetas que debemos mejorar es crear más ocasiones y finalizarlas», decía el técnico del Cacereño antes de viajar a la isla de La Palma para medirse al Mensajero.

Cobos, a pesar de los últimos empates sin goles, insiste en poner en valor la actitud defensiva de todo el equipo: «No encajar significa que, como mínimo, vamos a puntuar. Y eso es bueno. En este sentido, el equipo está haciendo un grandísimo trabajo. El resultado del pasado domingo no es el que queríamos, pero delante teníamos a un buen equipo y hay que dar la importancia que se merece a ese punto».

El Cacereño tiene la oportunidad de enmendar ese pequeño traspié en casa sumando en el campo del Mensajero, que de forma provisional está recibiendo a los rivales en el Municipal de la Villa de Breña Alta, de césped artificial. «Los equipos buenos son los que se saben adaptar a cualquier tipo de terreno. Vamos con la intención de ganar», anticipa Cobos.

MENSAJERO-CACEREÑO MENSAJERO Padilla; Óscar González, Toboso, Sebas González, Morillo, Mayol, Misffut, Vianney Nieto, Ruyman, Borjas Martín y Edu Salles

CACEREÑO Robador; Bruno Lorente, Piri, Fran Serrano, Víctor Matovu, Clausí, Télles, Fran Viñuela, Barba, Iván Fernández y Lolo Plá.

ÁRBITRO Ignacio de Santisteban Adame (andaluz).

ESTADIO Y HORA Municipal de la Villa de Breña Alta, 13.00 (hora peninsular).

Eso sí, el míster verde ya avisa que no va a ser nada sencillo sumar de a tres: «Es un recién ascendido, pero los equipos de Canarias no van a ser la perita en dulce que fueron hace dos años. Y a pesar de no haber ganado todavía, ha hecho dos buenos partidos en las dos primeras jornadas. La semana pasada se enfrentó a un equipo que ahora mismo está por encima de todo el mundo, como es el Talavera».

A nivel de nombres propios, Cobos pone el foco en tres hombres: «El Mensajero tiene buenos futbolistas, como Borja y Edu Salles, que han hecho muchos goles en esta división. Son muy determinantes arriba. Y luego también tienen algún conocido como Ruyman, del que ya sabemos que tiene mucha calidad y que da mucho empaque al equipo». El Cacereño se presenta en La Palma con toda su plantilla, a excepción de Lobato, que tendrá que cumplir sanción. Aun así, se esperan varios cambios en el once.

Por su parte, el Mensajero concede el rol de favorito al Cacereño, tal y como reconocía su entrenador Josu Urube: «Necesitamos a nuestra afición a muerte; estamos ante un uno de los equipos más fuertes de todos los grupos que forman la Segunda RFEF. El calendario nos ha puesto seguidos dos de los rivales que, junto a Badajoz y Numancia, optan al campeonato; no obstante, el que este sea en casa nos iguala a ellos. Tenemos ante nosotros un súper equipo, por lo que tenemos que hacer un súper partido si queremos llevarnos la victoria. Tenemos que estar muy metidos en todas las acciones».