El Cacereño agranda su bache ante el colista

Domingo, 15 de octubre 2023

La mala dinámica del Cacereño tuvo como nuevo capítulo la inesperada derrota en casa ante un Guadalajara que abandonó con gran impulso el último puesto de la clasificación del Grupo 5 de Segunda Federación (1-3). El cansancio y la decepción del duelo copero del pasado miércoles contra el Talavera no le pasó factura al conjunto manchego. Intentó estirarse de partida el equipo de Julio Cobos con un par de acciones de Tellechea que no llegaron a crear peligro. Por el contrario, la primera aproximación seria del Guadalajara sí tuvo el desenlace del gol. Una buena jugada de Iván Moreno por la banda derecha encontró como socio a Del Olmo, con el que hizo una magnífica pared que le dejó solo para rematar de zurda a la red en el minuto 15. El Cacereño intentó adelantar líneas y, poco a poco, fue embotellando a su rival a base de empuje, lanzamientos de córner y balones bombeados al área. Al conjunto alcarreño no le importó encerrarse en su área incluso con los 11 jugadores. Muy cerca del descanso, en el minuto 44, estuvo a punto de llegar el empate. Tellechea se escapó de la vigilancia de sus rivales y su remate fue despejado por Álex Herrero en una salida a la desesperada, le volvió el balón al propio Tellechea, que remató, y Richi Souza despejó a córner en posición acrobática. Del posible 1-1 se pasó al 0-2. Iván Moreno cogió el balón en el centro del campo, progresó sin salirle nadie al paso y lanzó un zapatazo desde unos 25 metros que se estrelló en la base del poste, y el rechace lo remató a la red a placer un Morcillo que encontró el premio a su tesón. El resultado fue un enorme mazazo para el Cacereño al paso por los vestuarios.

Tras el descanso, Julio Cobos mandó a sus jugadores a presionar con más fuerza y, a los dos minutos de la reanudación, pudo cambiar el rumbo del choque. Un balón largo no supo despejarlo Gallardo en su lucha con Tellechea, que le ganó la partida, el defensa del equipo alcarreño agarró un poco por la camiseta al delantero y después se lanzó al suelo, arrebatándole el balón. El público pidió tarjeta roja para Gallardo, pero el colegiado andaluz Palomares Gutiérrez ni siquiera señaló la falta ante la desesperación del banquillo local. Poco después, Álex Herrero realizó una gran intervención desviando a córner un lanzamiento de Bruno. Tras el lanzamiento desde la esquina, Clausí remató de cabeza fuera por muy poco.

CACEREÑO Robador; Bruno (Karim, min. 75), Fran Serrano, Aizpiri (Matovu, min. 75), Lobato; Fran Viñuela, Deco, Clausí, Diego; Jorge Barba (Lolo, min. 62) y Tellechea (Iván Fernández, min. 82). 1 - 3 GUADALAJARA Álex Herrero; Stevens, Richi Souza, Gallardo, Sergi Segura; Iván Moreno (Barragán, min. 83), Darío, Chechu Cruz, Fran Santano (Álvaro, min. 68); Del Olmo (Cheki, min. 83) y Morcillo. GOLES 0-1: Iván Moreno, min. 15. 0-2: Morcill, min. 45. 1-2: Diego, min. 57. 1-3: Barragán, min. 95.

ÁRBITRO Palomares Gutiérrez (Comité andaluz). Amarilla al local Tellechea y a los visitantes Álvaro, Barragán, Darío, Gallardo, Iván Moreno y Stevens. Expulsado un miembro del cuerpo técnico visitante por arrojar un balón al campo para perder tiempo.

INCIDENCIAS Príncipe Felipe, 2.200 espectadores.

El recorte de distancias del Cacereño llegó antes de cumplirse la hora de juego, es decir, todavía con mucho tiempo por delante para acometer la remontada. Diego recibió el balón en el mediocampo, avanzó unos metros y soltó un disparo raso desde fuera del área que entró en la portería como una exhalación. El Cacereño atacó con todo ante un rival muy necesitado y ultraconservador. Eso sí, en el minuto 62, pudo caer el tercer gol del Guadalajara, primero con un posible penalti a Morcillo y, tras quedar el balón suelto, Iván Moreno remató de zurda, despejando Fran Serrano de cabeza bajo los palos. El portero Álex Herrero volvió a salvar a los suyos del empate con un paradón a remate de cabeza de Karim. La puntilla al Cacereño la firmó Barragán al rematar en boca de gol un buen servicio del también revulsivo Álvaro.