El Cacereño, a afianzarse en los puestos de playoff

Sin Carmelo Merenciano ya en la plantilla, pero con la presencia del extremo Rubén Sanchidrián en el grupo de trabajo, el Cacereño busca volver a ... sumar tres puntos de una sola tacada. Tras ceder dos empates consecutivos en casa frente a equipos situados en puestos de descenso, la escuadra de Julio Cobos pretenderá este domingo en Navalcarnero (Municipal Mariano González, 12:00 horas) conseguir una nueva victoria para afianzarse en los puestos de playoff de ascenso. Todo ello ante un rival directo en estas lides. Los verdes tendrán ante sí la misión de defender una tercera plaza que a día de hoy ostentan en solitario, aunque con una exigua renta respecto a sus perseguidores.

«El Navalcarnero es uno de los equipos fuertes de la categoría y no va a ser fácil, pero vamos con toda la intención de sumar los tres puntos. El equipo está trabajando bien», expresaba en la previa del encuentro el entrenador del Cacereño.

Si bien el conjunto madrileño no pasa por su mejor momento de la temporada tras acumular tres derrotas de forma consecutiva, lo cierto es que el Navalcarnero está a tan solo dos puntos de un Cacereño que copa la tercera posición en una tabla sumamente igualada en la parte alta. De hecho, una derrota del equipo verde podría hacer caer al Cacereño a la zona de corte. «La liga está muy bonita y hay mucha igualdad. Puede pasar cualquier cosa», sostiene Julio Cobos. El técnico visitante no se fía ni un ápice de su rival. «Es un equipo que trata muy bien el balón. Su entrenador tiene una idea y va con ella a muerte. Es un equipo vertical y nos va a poner en problemas. Trataremos de hacer las cosas lo mejor posible para que no sea así».

Para la ocasión, el cuerpo técnico del Cacereño no podrá contar con Clausí, quien ya se perdió el encuentro del pasado domingo frente al Cerdanyola en el estadio Príncipe Felipe debido a una fascitis plantar. El resto de los jugadores, incluido Rubén Sanchidrián, está en perfecto estado de revista. «Es un extremo con gol. Eso al final son puntos. Es joven y tiene muchísima hambre. Queremos jugadores que quieran seguir creciendo», dice Julio Cobos sobre este último, que podría debutar este mismo domingo con la camiseta del Cacereño.

Respecto a los posibles refuerzos, Cobos aboga por nutrir la línea defensiva. «Sabemos que es un mercado complicado, pero tenemos que firmar un central sí o sí». Todo ello después de que esta demarcación haya quedado incompleta con la marcha de Capa al Ceuta.

Para evitar la fatiga derivada del madrugón, el Cacereño afrontará el partido tras haber hecho noche en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el Navalcarnero encara la cita con la firme intención de desquitarse de sus tres derrotas consecutivas, la última de ellas el pasado domingo frente al Villanovense por 1-0.