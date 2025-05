El Cacereño, a afianzar su masa social

j. cepeda Miércoles, 2 de marzo 2022, 14:34 Comenta Compartir

Tras batir récord de asistencia en su último partido en casa, con más de 2.100 espectadores frente al Don Benito, y después de que más de mil personas siguiesen en la plaza Mayor el encuentro frente al Tamaraceite a través de una pantalla gigante, el Cacereño quiere aprovechar su buen momento deportivo para afianzar su masa social. Para ello, el club verdiblanco ha lanzado esta semana una oferta para sus abonados, que podrán adquirir dos entradas al precio de una para el partido de este próximo domingo frente a la UD San Fernando (Príncipe Felipe, 11:00 horas).

Con esta iniciativa, se espera que las gradas del coliseo verde vuelvan a presentar un gran aspecto. Los interesados tendrán la posibilidad de adquirir los pases para sus acompañantes en la sede del club, situada en la avenida Virgen de Guadalupe, hasta este viernes a las 20:00 horas. La entrada general es de 15 euros en Tribuna y de 10 en Preferencia. Cuatro y dos euros, respectivamente, en el caso de los niños de entre seis y 12 años.

En lo eminentemente deportivo, el Cacereño está obligado a cambiar su paradigma en cuanto a objetivos. Toda vez la salvación es una realidad aún no matemática pero sí virtual, el equipo de Julio Cobos tendrá ahora la misión de clasificarse para los playoffs de ascenso a Primera RFEF. Para satisfacer esta encomienda, la escuadra verdiblanca partirá desde una situación de privilegio, pues el Cacereño, con 46 puntos, es segundo clasificado y tiene nueve puntos de ventaja respecto al Mérida, primer equipo de la parte alta que quedaría fuera de la lucha por el ascenso. No obstante, los emeritenses están empatados a puntos con el Coria, que actualmente ocupa la última de las plazas de playoffs.

Asimismo, la pasada jornada sirvió para que el Cacereño recortase tres puntos al líder, un Córdoba que en su victoria frente a la UD San Fernando en Maspalomas incurrió en alineación indebida por la inclusión de un jugador sancionado en el once titular. Es por ello por lo que los tres puntos no subirán al casillero del líder del grupo IV de Segunda RFEF. No obstante, el conjunto andaluz, que en esta segunda vuelta rendirá visita al Cacereño, aún tiene que recuperar un partido para ponerse al día en el calendario de competición.

