El Cacereño, al acecho del playoff de ascenso

Al acecho de los puestos de playoff por el ascenso a Primera RFEF, el Cacereño pretende regresar lo antes posible a la zona noble de ... la tabla. Para alimentar este particular objetivo, el equipo de Julio Cobos visitará este domingo (12:00 horas) al Guadalajara, un equipo que durante el presente ejercicio no ha logrado desplegar todo su potencial, hasta el punto de que su lucha actual es salvar la categoría lo antes posible.

La última vez que el Cacereño visitó el Pedro Escartín, hace una década, los extremeños regresaron a casa con una goleada de 4-0 en contra. Por su parte, esta misma temporada los caracenses ya lograron imponerse en el estadio Príncipe Felipe por un contundente 1-4.

La expedición verdiblanca se desplaza hasta tierras castellanomanchegas con la ausencia del lateral derecho Aguado. Es por ello por lo que todo apunta a que Pedro Ramírez, su sustituto natural en este costado, asuma la titularidad en un once inicial al que podría regresar Karim, quien no llegó a jugar el pasado domingo pese a entrar en la convocatoria. El extremo Víctor Segura, que la pasada semana no pudo entrar en la lista por unas dolencias de última hora, ya está recuperado.

«Nos enfrentamos a un muy buen equipo que todavía tiene opciones de meterse en liguilla y que nos va a poner las cosas difíciles. Estamos en un tramo de la temporada donde todo el mundo se juega mucho», explicaba en la previa el técnico del Cacereño. A pesar de recordar la goleada encajada en el encuentro de la primera vuelta, Julio Cobos no acude a la cita con ánimo de revancha en lo particular, sino con la intención de fortalecer las aspiraciones de su equipo para entrar en la fase de ascenso al término de la liga regular. «Recuerdo ese partido con dolor porque en los dos primeros goles les concedimos mucho, pero cada partido es diferente. Tenemos ganas de ganar porque nosotros queremos seguir estando arriba».

El Guadalajara saltará al césped del Pedro Escartín con ganas de resarcirse tras caer el pasado fin de semana en el feudo del Villanovense. El equipo local encadena, además, cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Opuesto balance es el de un Cacereño que se presenta a este partido invicto en los últimos cuatro partidos, merced a sus tres victorias y a un empate frente al Diocesano.

En el aspecto personal, Julio Cobos dice sentirse cómodo con el devenir de los acontecimientos durante el presente ejercicio. «Estoy disfrutando mucho de la temporada. Antes, en mis primeros años de entrenador, disfrutaba mucho menos, pero los años te enseñan a saborear un poco más lo que va pasando. Es un grupo en el que hay mucha más igualdad de la que hubo el año pasado y nosotros estamos en la pelea. Estamos todos en uno o dos puntos y es más apasionante. Estoy disfrutando de eso, de que cada partido es una final. Hay que tratar de disfrutar compitiendo».

No obstante, el entrenador verdiblanco dice no haber sacado aún la calculadora, por lo que prefiere no fijar un número de puntos donde podría estar el corte para disputar la fase de ascenso. Los verdes arrancarán la jornada a un solo punto de la zona noble en el grupo V.