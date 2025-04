El Mérida, con la cabeza en Ceuta y las piernas en Las Palmas

R. P. Mérida Sábado, 14 de mayo 2022, 21:21 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

El Mérida comenzará este domingo el choque en Las Palmas con un once tan híbrido como competitivo. Irá, de inicio, con la intención de escalar una posición más en la tabla y acabar la fase regular como subcampeón de grupo. Pero luego, conforme vayan pasando los minutos, tirará de transistores o app de resultados y gestionará sobre la marcha su versión: si va pinchando el Cacereño, meterá la marcha más alta que pueda meter y… si el Cacereño va cumpliendo, se dejará ir. Porque lo importante, ya lo ha repetido Juanma Barrero por activa y por pasiva esta última semana, es llegar «en condiciones» al playoff de la próxima semana en Alicante. Y «en condiciones» significa con el menor número posible de lesionados y sancionados y físicamente a un nivel alto. Y no hay más que intuir.

El conjunto emeritense viajó ayer con hasta cinco bajas muy importantes del primer equipo: a los lesionados Héctor Camps, Emilio Cubo, Mario Robles y Álvaro Ramón se le sumó Higor Rocha, apercibido con cuatro amarillas. Por lo que Juanma Barrero mezclará jugadores muy titulares con futbolistas menos habituales. «Hay gente a la que me gustaría quitarle un poco de carga, pero también quiero alinear un 'once' competitivo que pueda ir a por el partido. O sea que mezclaré jugadores que no han sido tan habituales con jugadores que llevan muchos kilómetros a la espalda. Y si hacemos eso es porque entendemos que no peligra su integridad física: están acostumbrados a hacer esos esfuerzos».

Será por tanto el día para verle más minutos a tipos como Ebuka, probablemente de lateral izquierdo, Pedro Lagoa y Gaspar ayudando en la medular a Goma o a Artiles y Carmelo Merenciano para dar descanso o a Guille Perero o a Diego López. Y si Juanma Barrero no se anima a alinear a dos delanteros, descansarán o Lolo Pla o Aitor Pons.

Enfrente aguarda un rival que no se juega absolutamente nada: el filial de Las Palmas está descendido desde hace dos semanas. «Pero lo hemos analizado y estudiado igualmente porque para eso es nuestro trabajo», le pone miga al partido el técnico del Mérida. Los amarillos afrontan el final tras seis jornadas sin ganar. «Ellos practican un fútbol muy canario: juegan desde atrás, se asocian, utilizan mucho al portero, y son jugadores técnicamente muy buenos y dinámicos. Esto de no jugarse nada les puede venir bien porque arriesgan mucho en ciertas zonas de pase y sin presión jugarán más liberados. Si superan la primera línea de presión, aceleran mucho el juego con gente rápida por fuera. Su debilidad es la juventud que atesoran, que les hace a veces competir sin esa experiencia que sí tienen otros equipos», continúa.

Tampoco se jugaban nada hace dos semanas ante el Cacereño, y aunque al final perdieron en el tramo final del encuentro, el filial amarillo compitió y superó en gran parte del choque al cuadro de Julio Cobos. Y un partido muy similar a ese es el que se espera el cuerpo técnico del Mérida antes de sentarse todos juntos a esperar la bola del playoff el lunes por la mañana.