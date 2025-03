Todos buscan festejar su primer triunfo

Vuelve a rodar el balón en el municipal Vicente Sanz que este mañana, en plenas ferias de Don Benito, se viste de gala en su ... regreso a Segunda RFEF. Un debut como local que todos esperan que sea más dulce que su estreno como visitante. No obstante, los rojiblancos buscarán sacarse la espina de lo ocurrido el pasado domingo en Torremolinos.

Delante estará un Cádiz Mirandilla con el mismo objetivo, lograr la primera victoria en este arranque liguero. El filial del equipo gaditano viene de perder en casa contra el Minera (0-2), mientras que los de Juan Marrero vieron cómo se les escapaba ese mismo marcador, 0-2, y terminaban perdiendo contra el Juventud Torremolinos por 3-2. «Es un rival duro, que en su campo será muy fuerte, con su afición, como casi todos los equipos de esta categoría», dice sobre los rojiblancos Juanma Cruz, técnico del filial amarillo.

Los cambios en el once inicial del técnico valenciano se antojan inevitables no solamente por ese resultado adverso, sino por la ausencia de Marvin, convocado con la selección de Guinea Ecuatorial para las eliminatorias de la Copa de África. Una situación que podría hacer que el veterano Lolo Pavón acompañe a Matheus en el centro de la zaga. Tampoco contará Marrero con Raly Cabral, aún no recuperado para este primer partido en casa.

No se espera en cualquier caso una revolución en el once, aunque está por ver si Borja Domingo disfruta de una titularidad que no tuvo en tierras andaluzas en la primera jornada siendo Erik Aguado y Osama las referencias ofensivas que, además, vieron portería pese a la derrota.

Además, el Don Benito estrenará este domingo su primera equipación que llega con cierto retraso, pues no se presentaba hasta hace apenas unos días después de una pretemporada en la que han jugado de azul y no de rojiblanco.