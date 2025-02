En busca de un regalo anticipado

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 19 de diciembre 2021, 10:44 Comenta Compartir

Tiempo tendrá Juanma Pavón de escribir la carta a los Reyes Magos, pero la de Papá Noel la habrá escrito por adelantado el Villanovense: un triunfo para despedir el año. Ese será el regalo por anticipado que querrán hacerse los serones antes del parón navideño; tres puntos más que les harían mantener el pulso con los de arriba y poner distancia con los de abajo. Aunque los villancicos llevan ya tiempo sonando en el Villanovense que puede firmar hoy ante el Las Palmas Atlético su quinto triunfo consecutivo.

«Tenemos que olvidar lo que ha pasado, quedarnos con lo bueno, que es que el equipo compite y es renocible», responde Pavón, rebajando las expectativas, «no podemos pensar más allá de Las Palmas, el equipo ha hecho una buena semana de entrenamiento y estamos deseando que llegue el partido para darle tres puntos más a nuestra afición».

Situación inversa en Canarias, pues el filial amarillo suma cuatro jornadas sin ganar. Cifras, eso sí, por las que tampoco se deja engañar el entrenador del Villanovense, que confiesa que es un rival al que conoce bastante bien: «Es un equipo con jugadores talentosos que son capaces de hacer lo mejor y lo peor. Si nos remitimos a los últimos partidos hay un dato importante que es que han hecho muy buenos partidos que se le han escapado en los últimos minutos». También destaca algunos nombres como Iñaki, Sato, Joel del Pino... «jugadores valientes y con miras hacia la primera plantilla, quizás su juventud es lo que puede provocar el que no estén más arriba en la tabla». Pero Pavón prevé un partido complicado, en el que el filial buscará tener el balón y ataques rápidos. «Es un equipo que me gusta y su clasificación no dice lo que hace su juego, esperemos que no tengan su día y nosotros sí», concluye.

Pero analizar al filial canario no es el único quebradero de cabeza de esta semana para el técnico onubense que, por suerte para él, tiene a casi todos disponibles. No estarán Álvaro González, David Sánchez ni Tapia, pero regresa Espín que había jugado todo hasta ver la quinta amarilla y al que cubrió con nota Javi Sánchez. Difícil adivinar la línea de cuatro atrás con múltiples opciones gracias también a la polivalencia de jugadores como Escudero o Moi. «La línea defensiva está haciendo una muy buena labor. Javi el otro día hizo muy buen partido, como el resto, creo que a día de hoy tenemos bien cubierta la parte de los centrales», responde Pavón en referencia a Javi Sánchez, Espín, Escudero y Moi. «Lo que quiero y deseo es que ellos me lo pongan difícil a la hora de tomar una decisión, eso hará crecer al equipo».

Lo que parece más claro es que estarán acompañados por De la Calzada en portería y Samu en el lateral derecho, por delante se prevé que repita con Pajuelo, Clausí, Roger e Isra Cano, también parece que tengan asegurado su sitio Viñuela y Seth.

Con ellos buscará el Villanovense su regalo navideño para el que parece haber hecho méritos suficientes tras superar un bache que terminó ganando al Córdoba. Un crecimiento basado en un cerrojo que les sitúa como segundo equipo menos goleado del grupo, por detrás precisamente del gigante cordobés. «El equipo ha ido creciendo jornada tras jornada y lo está demostrando con los números, pero ya no solo el hecho de no recibir goles, si nos vamos al último partido contra el Mérida, fuimos capaces de hacer ese primer gol y, a raíz de ahí, el equipo sufrió poco», presume Pavón que cree que su equipo debe aún encontrar más equilibrio, «defensivamente estamos creciendo; ofensivamente, no estamos teniendo tantas llegadas como en partidos anteriores, pero sí estamos teniendo efectividad. Lo que quiero es un equipo competitivo, que le juegue de tú a tú a todos los rivales».