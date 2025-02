Borrón y cuenta nueva para la segunda vuelta

Empieza la segunda vuelta y el Badajoz hace propósito de enmienda para revertir su delicada situación. Las llamas del descenso arden sobre sus pies y necesita con urgencia cambiar de rumbo para huir de la quema. Este domingo visita el madrileño barrio de El Pilar ... con el único objetivo de reencontrarse con la victoria después de seis jornadas sin ganar.

El equipo de Iñaki Alonso confía en emprender una nueva etapa en la que hacer borrón y cuenta nueva. Ante el Unión Adarve comienza su particular cuenta atrás para ahuyentar sus miedos y dudas. La amenaza de otro desplome a la quinta categoría irrita a la afición. Los blanquinegros se agarran a la incipiente ilusión que brota por la llegada de los refuerzos de invierno, aunque para esta cita solo se pueda vestir el central Lizárraga, que hereda el dorsal '4' de Moisés García. Ewan Urain llegó el mismo viernes y su ficha no pudo tramitarse a tiempo, mientras que el futuro de Álex Alegría se despejará en 24 horas. El técnico blanquinegro está contento con lo que ha podido pescar en el mercado de invierno hasta el momento. «Urain nos da ese potencial ofensivo que por momentos al equipo le ha faltado. Lizárraga viene de equipos como el Logroñés y Antequera siendo uno de los centrales más regulares del año pasado y ascendiendo. Nos da polivalencia porque puede jugar en perfil izquierdo y derecho, es un jugador físico».

El Badajoz se presenta en el Vicente del Bosque con esos aires nuevos en busca de redimirse y reivindicarse. La victoria es una exigencia vital para comenzar a remontar el vuelo. No queda otra y es el único pensamiento que cabe en el vestuario. «El objetivo ahora mismo a corto plazo es volver a ganar», remarcaba Iñaki Alonso, quien subrayó la obligación de levantarse y darse nuevas oportunidades a través del trabajo, el esfuerzo y pelear por lo que se quiere. Y la segunda vuelta le ofrece esa oportunidad para enderezar su rumbo después de un decepcionante primer tramo de la competición. No está en un buen momento el conjunto pacense, aunque ha dejado entrever ciertos brotes verdes en algunos partidos. «Ha habido partidos como Mensajero que teníamos que haber ganado sin discusión, otros como Getafe que en la segunda parte fuimos superiores y que las tuvimos para ganar pero que no las hicimos. Si en Llerena en la primera parte hacemos dos goles el partido está liquidado», lamentaba Iñaki Alonso. Enfrente espera un Unión Adarve también en caída y venido a menos después de cuatro partidos sin ganar tras dos empates en su campo ante Villanovense (1-1) y Mensajero (3-3) y dos derrotas en los derbis madrileños frente a Getafe B (2-1) y la pasada semana con el Sanse (4-0). Aún se recuerda su victoria en el Nuevo Vivero en la jornada inaugural de liga (1-2) y hasta llegó a ir líder en el ecuador de la primera vuelta.

El preparador de Durango confía en recuperar la versión de ese Badajoz que encadenó tres victorias consecutivas. «Fuimos muy certeros en las situaciones de área. Contra Talavera fue llegar tres veces y hacer tres goles, con Cacereño lo mismo. Eso te genera confianza y competitividad. Eso lo sigo viendo», apuntaba con optimismo. Eso pasa por cambiar la mentalidad de su plantilla. Y en ese aspecto psicológico sigue insistiendo las últimas semanas. «Necesitamos ser un equipo con pensamientos mucho más positivos y cercanos al juego, a la realidad porque estamos haciendo muy bien las cosas y tenemos que seguir haciendo bien las cosas pase lo que pase».

Pero más allá de sensaciones Iñaki Alonso tiene claro que la prioridad es sumar para escapar del peligro y a partir de ahí tener tranquilidad en busca de encontrar la regularidad en el juego y resultados. «Lo primero es salir de ahí abajo, construir esa confianza, tener mucha humildad, mirar el problema a los ojos y tirar hacia adelante».

Iñaki Alonso avisa de la complejidad que presenta la visita al Unión Adarve. «Es un equipo tremendamente competitivo. Va a ser una de las claves. Ser un equipo que compita al nivel del rival que tenemos enfrente. Esa es la versión que tenemos que encontrar, ser un equipo tremendamente competitivo y luego en la propuesta ser superiores y eficaces en el área».

El técnico blanquinegro recupera a Miguel Núñez y suma al recién llegado Lizárraga, mientras que deja en Badajoz a Sandro Toscano y Müller. El cuadro madrileño, por su parte, pierde a Meseguer por sanción.