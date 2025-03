Borja López: «Creo que he venido al mejor sitio»

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 21 de agosto 2023, 16:55 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

El central Borja López repitió este lunes el mensaje que se lleva escuchando todo el verano en la sala de prensa del Nuevo Vivero. Algo ... así como que cuando el Badajoz te llama no se puede mirar para otro lado. Él no lo hizo, como explicó en su presentación, incluso desechando ofertas de clubes de Primera RFEF. «La decisión fue muy rápida. Al final, cuando te llama un club importante como el Badajoz hay pocas dudas. Sabía que era un club grande, con mucha historia. Influyó en la decisión de venir a un club ambicioso como este. Hubo varias ofertas, pero se valoran otro tipo de cosas, creo que he venido al mejor sitio y al sitio donde quiero estar», contestó respecto al interés del Badajoz y sobre si tenía ofertas de Primera RFEF.

El central catalán se definió como un jugador con «experiencia, tengo buena salida del balón y la predisposición de ayudar al equipo. Estoy agradecido por la bienvenida tanto del club como del cuerpo técnico y los compañeros. Estoy deseando ponerme en la dinámica del grupo y contento de estar aquí». Gudi, director deportivo blanquinegro, fue el encargado de darle la bienvenida pública. «Es un central con experiencia que ha apostado por el proyecto del CD Badajoz. Se lo agradecemos y le damos la bienvenida a él y a su familia. Que estés súperfeliz en nuestra ciudad y nuestro equipo». Gudi volvió a lamentar los problemas y el retraso que ha sufrido la entidad en la confección de la primera plantilla por aquello primero de la marcha de piezas importantes tras el descenso deportivo y segundo por el temor a un descenso administrativo e incidió en que los grandes objetivos hoy de la dirección técnica es el fichaje de otro central de garantías y de dos delanteros, uno de ellos probablemente con ficha sub 23. Señaló que se está tardando porque las puertas a las que se está llamando son de superior categoría y hay que tener paciencia. «Son pretensiones de otro tipo de nivel y hay que esperar un poquito», matizó. Podría referirse a Burgui, cuyo nombre ha salido a la palestra y además es un perfil de futbolista de la tierra que serviría de nexo de unión con la hinchada, carente de esos referentes tras algunas salidas como la del extremeño y canterano Edu Sánchez. Borja López significa veteranía para el centro de la zaga albinegra. Sus más de 300 partidos entre la extinta Segunda B y la actual Primera RFEF lo atestiguan, además de diversas fases de ascenso a Segunda y Copa del Rey. El central catalán, de 30 años, aterriza en el Nuevo Vivero procedente del Linares, que compartió grupo con el Badajoz en Segunda RFEF el pasado curso y donde disputó 32 partidos, todos como titular acumulando un total de 2.700 minutos. Su dominio del juego aéreo le permite anotar algunos goles, como los dos de la pasada campaña o los 20 de su carrera, y es un futbolista versátil que puede ubicarse también en medular. López se formó en el juvenil del CF Damm y ha pasado por el Sant Andreu, el filial del Levante y el Cornellà, con el que disputó la fase de ascenso al fútbol profesional. En la 2014/15 alcanzó la cuarta ronda de la Copa del Rey, siendo eliminados por el Real Madrid tras dejar en la cuneta al Jaén, Zamora y Leioa. Pasó también por el Salamanca CF y el Numancia, compañero de viaje esta campaña del Badajoz.

