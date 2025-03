Capitán del Cacereño: «Cuando las cosas salen mal hay que levantarse»

Tras cinco partidos sin ganar y con una acuciante falta de gol, el Cacereño pasa, deportivamente, por su peor momento de la temporada. «Es una ... mala racha para nosotros y estamos dolidos porque queremos ganar todos los partidos, pero cuando las cosas salen mal hay que levantarse», explica Bermu, capitán del equipo verdiblanco.

En declaraciones a HOY, el centrocampista venezolano del Cacereño sostiene que, a pesar del frenético final de 2022 y comienzo de 2023, nadie en el vestuario esperaba un escenario como el actual. «Nosotros no contábamos con esto. En aquellos partidos importantes estábamos en muy buena forma y pensábamos que después íbamos a seguir en la misma línea. No fue así, pero todos los equipos tienen bajones durante la temporada y espero que el nuestro acabe pronto», sostiene.

Sobre la falta de gol, el capitán del conjunto verde confía en que las ocasiones que genera el equipo puedan comenzar a cristalizar. Y es que el conjunto de la carretera de Salamanca no ha visto puerta desde el minuto 32 del partido contra el Alcorcón B. Posteriormente quedaría su casillero en estado virginal ante Navalcarnero, Melilla y Atlético Paso. Previamente, había hecho lo propio frente al Cerdanyola. Una falta de puntería que Bermu no focaliza exclusivamente en los delanteros. «En el último partido tuvimos bastantes ocasiones para meter y no fue así. Si seguimos creando ocasiones durante los próximos partidos los goles van a llegar. En ese aspecto es algo que no nos preocupa. Esto es un equipo y los goles no solo los meten los delanteros. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena».

En lo personal, Bermu no está viviendo precisamente una temporada de ensueño a causa de las molestias físicas, que le han impedido alcanzar toda la regularidad que le hubiese gustado durante el transcurso de la presente campaña. «No ha habido un partido que haya jugado sin molestias, pero poco a poco me voy sintiendo mejor y espero ir a más».

En el horizonte cercano del Cacereño está el partido de este próximo domingo frente al Villanovense (Príncipe Felipe, 12:00 horas). Una cita que Bermu considera clave. «Es un derbi, un encuentro que tenemos marcado en el calendario. Ellos vienen de una muy buena racha y creo que si ganamos puede ser un punto de inflexión, pero todavía queda mucha temporada».

La cabeza visible de la plantilla del Cacereño también tiene un mensaje para los aficionados. «Les quiero decir que hay que estar en las buenas y sobre todo en las malas, como ahora. Estamos en un mal momento y les pido que estén con nosotros, tanto de locales como de visitantes, y que confíen en nosotros pase lo que pase».

Empatado a 31 puntos con el Estepona, el equipo verdiblanco arrancará la próxima jornada fuera de los puestos de playoff, pero a un solo punto de la zona noble.