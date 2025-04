«A Bermu le cambia la vida al llegar a Villanueva»

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Lunes, 25 de septiembre 2023, 22:03 Comenta Compartir

A José Manuel Bermúdez le conocen en el Villanovense como Bermu, aunque en su camiseta presume orgulloso de su primer apellido al completo. Si le dejaran, es posible que pusiera los dos para presumir de una familia que él pone por delante de todo lo demás. «El gol me ha encantado, pero ver a mi familia saltar como locos… No se me han saltado las lágrimas de milagro», dice el joven de 23 años que este domingo hacía su primer gol en Segunda RFEF.

Un salto de categoría que llegó este año, no sin cierto vértigo. «Hay veces que tienes dudas, porque hay mucha diferencia, pero con la ayuda de mis compañeros, el cuerpo técnico y la familia creo que poquito a poco vamos a ir tirando para adelante», explica sobre su salida del Olivenza hacia el conjunto serón.

Un gol que, además, fue una obra de arte. «Iba corriendo antes de meterlo», confesaba aún emocionado tras una diana que daba el primer triunfo de la temporada al Villanovense: «Mucha gente estaba criticando que no hacíamos gol, hoy hemos hecho dos y eso nos da mucha confianza para ir a Llerena». Bermu, que se define como un chico muy familiar, reconoce que en su cabeza también estaba presente su tío durante la celebración, «está en el cielo; es el que más me ha ayudado siempre con el fútbol y estará muy contento».

Un gol que nace también de la confianza depositada en él por parte de José González 'Gus'. «Hay veces que sí necesitas la confianza, pero es importante que lleguen estos partidos y despuntes para hacer el gol de la victoria», se dice a sí mismo Bermu que cuenta con el apoyo, pero también la comprensión del técnico serón. «Sé que Bermu necesita mucha confianza porque es un chico que viene desde abajo, del barro total, y se le pone en un equipo profesional», explica sobre ese salto de categoría que afronta el jugador, «desde que llega a Villanueva, le cambia su vida: Pasa a vivir lejos de su familia, siendo además un chico muy familiar; le cambia el entorno, aquí es uno más y tiene que demostrar todos los días que puede jugar porque hay otro compañero tan exigente como él que también quiere jugar… Tarda cualquiera en adaptarse».

En ese sentido, se ve reflejado en el futbolista, «también a mí me costó como jugador y como entrenador, todo el mundo necesita un tiempo de adaptación». Sin embargo, lamenta el ritmo vertiginoso del fútbol, «que no tiene espera; queremos que Bermu llegue y meta tres goles, eso es imposible».