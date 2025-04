Benji Núñez, primer refuerzo villanovense

ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA Martes, 22 de noviembre 2022, 18:49 Comenta Compartir

El Villanovense ha movido ficha antes del mercado navideño para reforzar con la llegada de Benji Núñez la baja de Óscar Muñoz por la lesión de larga duración sufrida hace un mes.

Rafael Benjamín Núñez Rodríguez (Vecindario, 1995), conocido como Benji Núñez, se encontraba sin equipo después de jugar las tres últimas temporadas en la AD Ceuta. En las filas del conjunto ceutí logró primero el ascenso a Segunda RFEF desde Tercera División en la campaña 2020/21 y ya este pasado curso fue parte importante del ascenso a Primera RFEF. No obstante, disputó todos los partidos de la temporada, incluidos los del playoff, jugando 14 de ellos como titular y anotando un gol.

El club serón apuesta así por un jugador de un perfil diferente al de Óscar Muñoz decantándose por un futbolista que puede jugar en varias posiciones del campo. «Es un jugador que se caracteriza por su velocidad y agilidad; cabe destacar su polivalencia, Benji puede actuar de extremo derecho, lateral o carrilero», explica el Villanovense a través de un comunicado.

Con la incorporación de Benji Núñez, el entrenador Manolo Cano volverá a contar de nuevo con un total de 20 efectivos, al menos, hasta que se abra el mercado invernal. Ya hace unas semanas, el técnico cordobés reconocía que la plantilla se quedaba algo corta con la baja de Óscar Muñoz. Si bien, el futbolista canario todavía tendrá que aclimatarse al equipo y coger ritmo de partido tras varios meses sin jugar. Curiosamente, coincidirá en la categoría con su hermano gemelo, Fran Núñez, jugador del Melilla. Ambos han llegado a debutar con la selección dominicana.

Ausencia de Javi Sánchez

El fichaje de Benji Núñez complementa un plantel en el que ya se encuentra plenamente recuperado Dan Ojog, titular el pasado domingo y autor del gol del triunfo contra el Estepona. La primera titularidad esta temporada para el central moldavo coincidía con la ausencia por lesión de Javi Sánchez o, más bien, una ausencia por precaución. «En la semana que no había liga tuvo un problema en una antigua cicatriz, una antigua microrrotura», explicaba Manolo Cano este pasado domingo, «fue un aviso, no ha llegado a ser una lesión como tal, pero sí que estaba en riesgo de poder ser algo más grave si le forzábamos; entonces lo más coherente y lo más sensato era no hacerlo, dejar que recupere bien y, afortunadamente, ha salido bien».

Ahora está por ver si el central de Entrerríos regresa para el partido de este domingo contra la Gimnástica Segoviana o si su regreso coincide con el derbi de la próxima semana frente al Don Benito. Otro de los regresos que se esperan es el de Tala, que no juega desde la jornada 5, en el triunfo contra el Cacereño.

Temas

Fútbol