Benji Núñez, listo para debutar

Después de meses complicados, las sensaciones de Benji Núñez han cambiado en apenas 48 horas. De estar sin equipo tras su salida del Ceuta este ... pasado verano a ilusionarse por su incipiente andadura en el Villanovense al que llega por la lesión de Óscar Muñoz. «Es la primera vez que me pasa, no hay tanta visibilidad, pero suele pasar mucho en el fútbol y la verdad que no ha sido fácil; pero creo en el destino y si estoy aquí es por algo», expresó ayer el futbolista canario en su presentación.

Llega al club serón después de valorar ofertas del extranjero, «al final me salió esto y la verdad que muy contento por el interés que han puesto desde el minuto uno». El futbolista canario, que tiene un hermano gemelo en el Melilla, reconoce que ha seguido los partidos del grupo y se siente preparado para debutar: «Mi forma física la he cuidado en todo momento y eso ya es decisión del cuerpo técnico» A su lado, el director deportivo del Villanovense, Pepe Cuevas, avanzaba que la intención es «no estar en el mercado de invierno, creo que hicimos las cosas más o menos bien en verano y estamos contentos con el rendimiento del equipo, aunque luego nunca se sabe lo que puede pasar cuando abren los mercados».

Temas

Fútbol