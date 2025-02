El Don Benito, único equipo que sigue reñido con el gol

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 8 de octubre 2022, 10:54 Comenta Compartir

Goles son amores, era la expresión que utilizaba en los años 90 el popular cantante Manolo Escobar y que parece no acompañar a un ... Don Benito que vive totalmente desenamorado del gol. La estadística no puede ser más dolorosa para el cuadro rojiblanco, que aparece como el único equipo de toda la Segunda RFEF que todavía no ha conseguido en estos cinco partidos estrenar su capítulo goleador.

Casillero de goles a cero e, inevitablemente, también el de victorias tras cinco jornadas nefastas que les sitúan como colistas del grupo. Unos números que son incluso más negativos que el pasado curso cuando la victoria se resistió durante seis semanas, pero el equipo sumaba entonces cinco goles. «Se está resistiendo el gol y lógicamente la victoria, pero estamos trabajando muy a fondo sobre ello desde el primer partido», decía ayer Roberto Aguirre en la previa del derbi contra el Coria argumentando además que en estos últimos partidos se han centrado más en ser más fiables a nivel defensivo, «y lo hemos conseguido». Para ayudar a revertir la situación, el técnico asturiano recupera esta semana a su delantero Pablo Rodríguez.

