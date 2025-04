Al Don Benito solo le vale ganar contra el Leganés B

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 19 de febrero 2023, 11:56 Comenta Compartir

Con empatar no basta y eso lo sabe el Don Benito. El mantra de la buena dinámica se repite una y otra vez, también el de las buenas sensaciones, pero lo que los rojiblancos necesitan es ganar, algo que no han logrado en las tres últimas jornadas. Lo haya merecido o no, lo cierto es que no pudo pasar del empate frente a Atleti B, Estepona y Gimnástica. Son cinco las jornadas sin perder, pero la salvación está a siete puntos.

Este domingo, contra el Leganés B, solo vale ganar. Manolo Martínez también lo sabe. «Para nosotros es un partido vital porque estamos a distancia para poder igualarnos en puntos y acercarnos al resto de equipos que pelean por llegar a esa zona de salvación», afirmaba en la previa el técnico rojiblanco. En concreto, el filial pepinero está a cuatro puntos y ocupa puestos de descenso, al igual que el Don Benito. Los puestos de salvación los marca, en el arranque de esta jornada, el Socuéllamos, con 26 puntos, que este domingo se mide al líder, el Melilla.

«Se ha notado una semana de mucha intensidad», reconoce Martínez, «somos conscientes de la importancia que tiene el partido y de lo que nos jugamos para poder seguir ahí».

En esta relativa regularidad que ha encontrado el Don Benito, una de las claves es la portería a cero que los rojiblancos han logrado en cuatro de los últimos cinco partidos. «El objetivo es partir de una buena defensa y tratar de tener más posibilidades en área rival», dice después de un duelo contra la Gimnástica Segoviana en el que los suyos no fueron capaces de materializar las ocasiones de gol.

Con respecto al Leganés B, Manolo Martínez sostiene que el filial madrileño ha cambiado bastante respecto a la primera vuelta, «sobre todo desde Navidad, es un equipo mucho más práctico, pero siguen manteniendo muchísimo talento; son chavales que en muy poco tiempo veremos en Primera o Segunda División, sin duda».

No obstante, el Leganés B también viene de una buena dinámica que se rompió el pasado domingo, precisamente, contra el Villanovense. Hasta entonces, sumaban cinco jornadas sin perder, con dos victorias y tres empates. «Han cambiado la dinámica al ser más prácticos y eficientes», concluye Martínez, al que le preocupa también el balón parado del Leganés B.