El Don Benito sigue mimando el Vicente Sanz

El estado del césped en numerosos estadios de toda la geografía nacional está dando de qué hablar en este arranque de temporada. Se vio en el Bernabéu, pero también en otros feudos más humildes como los de Coria o Don Benito que están lejos de ser un tapete. En el caso de los rojiblancos, tuvieron que alterar los planes de pretemporada suspendiendo el amistoso contra el Badajoz y disputando en Santa Amalia el duelo frente al Mérida. Pese a que el objetivo era que el césped llegara en buenas condiciones al debut liguero contra el Adarve, lo cierto es que el mal estado del terreno influyó en ese primer partido y este domingo contra el Estepona se volverá a mirar con lupa.

El césped del Vicente Sanz está siendo mimado al extremo, tanto que los de Roberto Aguirre no han pisado el terreno desde la derrota contra el Adarve de la primera jornada. «Es un factor que está ahí y vamos a ver también cómo responde», explica el técnico asturiano, «entiendo que ha pasado también algo de tiempo y no lo hemos tocado ni un día, tiene que haber mejoría, pero sí que estamos preparados para todo».

Aguirre reconoce que para él supone una motivación añadida el jugar en casa, pero las condiciones no acompañan. «El factor campo no está bien y eso nos perjudica, es lo que nos condiciona un poco de jugar en casa porque no pudimos entrenar aquí en toda la semana y ese es un factor que tenemos ahí en contra, pero a pesar de ello, a mí la idea de jugar en casa siempre me agrada con tu campo, tu gente... Eso siempre es un plus», dice.

Sin embargo, no todas las miradas estarán puestas en el césped, pues se espera también una mejoría en el juego del equipo sobre todo en el aspecto táctico. Roberto Aguirre no se fue satisfecho de la derrota contra el Atleti B, «el equipo no me gustó el domingo en cuanto a comportamiento colectivo y táctico, por eso me culpo a mí, porque al final es responsabilidad mía y por ahí hemos incidido mucho esta semana».

En el capítulo de enfermería, la nota positiva fueron los primeros minutos de Trinidad el pasado domingo y se espera que contra el Estepona reaparezca también ya Álex Herrera, que esta semana entrenaba con normalidad, aunque es una incógnita si ambos saldrán ya de inicio en este tercer partido. De esta forma, Aguirre recuperaría la normalidad en la línea defensiva. Sin embargo, todavía habrá que esperar para ver el debut esta temporada de Sebas Gil, que sigue con su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en pretemporada.