El Don Benito sigue su cuesta de febrero contra la Segoviana

Las sensaciones ya son otras, pero lo cierto es que el Don Benito sigue inmerso en la misma tarea, la de intentar salir del ... descenso. Los números siguen siendo rojos, pese a sumar cuatro jornadas sin perder. No obstante, esto se ha traducido en seis puntos de doce posibles y los rojiblancos necesitan mejores cifras para ver la luz al final del túnel.

«Seguimos estando en una situación complicada, pero ha sido una semana en la que podemos hemos podido trabajar también con con cierta tranquilidad», expresaba Manolo Martínez en la previa del partido de este domingo contra la Gimnástica Segoviana. El técnico rojiblanco cree que su equipo hizo un buen partido el pasado domingo, aunque la exigencia también provocó que algunos jugadores estén entre algodones, «casi todos los cambios tuvieron que ser por lesión o amago de lesión».

Delante estará un rival que no se reconoce frente al espejo en las últimas cuatro semanas, con un déficit importante de puntos que les han sacado de las posiciones altas de la tabla. La Gimnástica Segoviana lleva cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates, pero eso inquieta más si cabe a Manolo Martínez. «Siguen estando a tres puntos del tercero y eso habla de su gran trabajo a lo largo de toda la temporada», dice el entrenador de un Don Benito que terminó bien la cuesta de enero y ahora encara la de febrero con dos partidos consecutivos en casa.

Aunque este tema del factor local no existe en su cabeza. «He tratado durante toda la semana de alejar el comentario de que tenemos ahora dos partidos en casa, para mí tenemos uno exclusivamente, que es el de la Segoviana, no existe nada más allá», afirmaba en la previa, «si ganamos ese partido, será un resultado importantísimo para nosotros, por eso este es el partido es el que hay que venir a animar, es el partido en el que tenemos que intentar ganar y lo demás no existe para mí». No obstante, el siguiente duelo será contra un Leganés B que amanece este domingo marcando los puestos de salvación.

DON BENITO-GIMNÁSTICA SEGOVIANA DON BENITO Sebas Gil; Ginés, Pavón, Rafael, Álex Herrera, Espinar, A. García, Marckus, Revilla, Fran Pérez y Borja Domingo.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA Carmona, Javi Marcos, Borao, De Frutos, Chupo, Adrián, Manu, Llorente, Ivo, Javi Borrego y Gómez.

ÁRBITRO Abraham Gutiérrez Perera (andaluz).

ESTADIO Y HORA Vicente Sanz, 17.00 horas.

Con varios jugadores en duda por esas molestias que arrastran, lo más probable es que Manolo Martínez repita el once de la pasada jornada contra el Estepona para medirse a un rival que, dice, «siempre trata de tratar de ser protagonista en los partidos, tener mucha presencia en el área rival, un equipo muy ofensivo y con una confianza muy grande en lo que hacen».