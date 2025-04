El Don Benito se la jugará a la ruleta rusa

Roberto Aguirre: «Un empate no nos vale»

«Un empate no nos vale», reiteraba el entrenador del Don Benito. Para Roberto Aguirre fue un partido muy difícil en el que solo pensaba en ganar, a pesar de saber que no lo tendría fácil. El técnico admitió: «No fuimos capaces de mantener una presión alta en su campo», algo que marcó el partido, ya que el cuadro visitante se encerró, por momentos, cerca de su propia área. A pesar de las numerosas ocasiones que tuvo el Tamaraceite, en la idea del técnico asturiano su equipo no mereció perder. Solo podía pensar en que el empate no era un buen resultado en esta jornada. Considera que el Don Benito supo defender su área a pesar de que el cuadro isleño dominase el control del esférico.

«Ellos han hecho más peligro y han estado mejor; tienen jugadores para hacerlo», apuntó el preparador, al igual que advirtió en la rueda de prensa previa al partido. La incomodidad de su equipo sobre el verde fue evidente.

Aguirre realizó tres cambios en el minuto 85, quizás algo tarde teniendo en cuenta como había sido la dinámica del duelo. «No nos interesaba aportar más minutos a los jugadores que entraron al final, según lo que conocemos de la plantilla y lo que teníamos programado», concluyó.