El Don Benito se la jugará contra el 'gallito' Águilas

Alicante será el juzgado que dicte sentencia para el Don Benito teniendo al Águilas como oponente en la que será su última bala por la salvación, el 'playout'. Ambos equipos se ven obligados a cruzar sus caminos tras una temporada en la que no han cumplido con sus respectivos objetivos. Para los rojiblancos apuntaba a ser una campaña en la que lograr la salvación y aspirar quizás a algo más tras cuatro años en la categoría; para los murcianos, que regresaban al bronce, era un año ilusionante que ha terminado con tres entrenadores en el banquillo.

Sendos batacazos que les han llevado al bombo del torneo por la permanencia junto a Cerdanyola y Segoviana, la otra eliminatoria. Dos lograrán la salvación, los otros dos caerán a Tercera. Los dos partidos se jugarán el domingo 22, a las 12.00, en un estadio aún por determinar.

Domingo 22 de mayo (Alicante)

El Águilas, dirigido en los últimos 16 partidos por el exjugador serbio Jovan Stankovic, terminó con 41 puntos, igual que los rojiblancos. La diferencia entre ambos está en el número de goles a favor, 43 del Don Benito frente a 32 del Águilas, y en contra, 42 frente a 36. Sin embargo, pese a esas cifras, no parece que fuera la opción preferida de los extremeños. «Todos los posibles rivales eran peligrosos, pero es cierto que quizás sea el 'gallito'», afirmaba a HOY el presidente rojiblanco, Manuel Velarde. «Pero es un partido y pueden pasar muchas cosas, nosotros nos tenemos que centrar en ir preparados y concienciados de que vamos a sufrir si queremos conseguir una victoria», añadía.

Manuel Velarde Presidente del Don Benito«Contamos con una afición muy fiel, siempre va a cumplir, pero con 650 kilómetros de distancia y ese horario..., es difícil»

Sin embargo, más allá de lo deportivo, lo que preocupa es la proximidad de su rival con la provincia de Alicante. «Podrán desplazar a gran cantidad de aficionados y nosotros vamos a tener difícil estar arropados por muchos aficionados», dice Velarde en referencia al viaje de poco más de dos horas que tendrá que hacer la afición murciana frente a las más de seis que serían para la dombenitense. «Contamos con una afición muy fiel, siempre va a cumplir, pero con 650 kilómetros de distancia y ese horario... Es difícil».

Será también un partido con morbo por la presencia en el Águilas de un viejo conocido para la afición del Don Benito, un Cristo García que dejó huella pese a sus conocidos desencuentros con Emilio Sosa, entonces entrenador y ahora director deportivo rojiblanco. Pese a todo, el delantero fue una de las grandes revelaciones de la Tercera extremeña en la temporada 15/16 anotando 15 dianas. Llegó al Águilas en enero, pero ha perdido el olfato goleador que sí tuvo en la primera mitad de campaña en las filas de un Pulpileño que dejó con 8 goles. No será la única cara conocida pues en el cuadro aguileño también juega Leo Santos, el que fuera guardameta rojiblanco en la 2018/19.

La suerte está echada, aunque es cierto que últimamente no sonríe a Extremadura. Los últimos equipos extremeños en jugar este duelo decisivo no guardan buen recuerdo: el Mérida descendió contra el Coruxo en 2018 y el Cacereño consumó su descenso ante el Linares en 2016. Pero Manuel Velarde se centra en el presente y muestra su confianza: «Tenemos que pensar que podemos conseguirlo. Si pensamos que ya estamos derrotados, es mejor no ir».