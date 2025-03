El Don Benito se estrena en Alcorcón

PEDRO FAJARDO ALCORCÓN Sábado, 29 de octubre 2022, 20:57 Comenta Compartir

Por fin llegó el primer triunfo de la temporada del Don Benito. El equipo de Manuel Martínez logró una victoria crucial en el anexo de Santo Domingo, ante un rival directo, gracias a un gol de Trinidad a las primeras de cambio. La zaga de la escuadra dombenitense cuajó un gran encuentro y no permitió generar ocasiones peligrosas a un Alcorcón B que mantuvo el control de la posesión durante todo el encuentro.

Se plantó mejor el Don Benito en el terreno de juego ante el filial alfarero, que permitió muchos espacios entre líneas a los atacantes del conjunto rojiblanco. El primer disparo a portería llegó para el conjunto de Martínez antes de llegar al primer minuto de juego por medio de Santana, cuyo golpeo acabó en las manos de Juanpe.

El Don Benito lo siguió intentando y encontró el gol pronto, a balón parado. Un saque de esquina botado desde el costado derecho lo aprovechó el capitán Trinidad para lanzarse al césped, tras zafarse de su marca, y anotar a placer en el segundo palo. El estreno de Manuel Martínez fuera de casa no podía ser más esperanzador y su equipo continuó dominando en los primeros minutos de partido. No obstante, fue cediendo terreno con el paso de los minutos ante un rival que buscó el gol del empate durante el tramo final de la primera mitad. La ocasión más clara para el filial amarillo la tuvo en sus botas Mario Rivas con un disparo ajustado al palo que atajó muy atento Sebas Gil. Sarmiento lo intentó desde lejos con un disparo que no encontró portería. A pesar del dominio local, los pupilos de Manuel Martínez pudieron ampliar la ventaja con un centro lateral que remató Santana por encima del larguero.

En la segunda mitad apenas se generaron ocasiones en ambas áreas, aunque el Alcorcón B mantuvo el control de la posesión ante un Don Benito muy bien organizado en defensa. Uno de los pocos acercamientos después del intermedio llegó para el cuadro dombenitense con un disparo de Álvaro desde el balcón del área que no colocó entre los tres palos. El conjunto madrileño no consiguió generar peligro ante la portería de Sebas Gil a pesar de los intentos de un Yago Paredes que entró al campo en el comienzo del segundo periodo.

ALCORCÓN B Juanpe; Emi, Joao, Yuste, Iker Bachiller (De Castro, min. 63); Chus (Dani Cervera, min. 63), Nepo, Sarmiento (Yago Paredes, min. 46); Piri (Samu Guillén, min. 63), Mario Rivas y Berlanga (Fode, min. 55). 0 - 1 DON BENITO Sebas Gil; Trinidad, Rafa, Guijarro, Álex Herrera; Santana, Espinar, Concheiro (Pavón, min. 70), Álvaro (Marcos Ruiz min. 92); Fran Pérez (Manu Molina min. 70), Josué (Pablo min. 83). GOL 0-1: Trinidad, min. 3.

ÁRBITRO Recio Navarro (Comité navarro). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Berlanga e Iker Bachiller; y a los visitantes Santana, Fran Pérez, Manu Molina y Álvaro.

INCIDENCIAS Anexo Santo Domingo, 150 espectadores.

El conjunto dirigido por José Luis Capdevila lo intentó con insistencia durante toda la segunda parte con internadas por los costados que repelía una y otra vez la defensa del conjunto rojiblanco. Los cambios dieron frescura a ambos equipos y el Don Benito reforzó sus opciones apuntalando su entramado defensivo. Los saques de esquina llegaban uno tras otro para el filial alfarero, que no conseguía finalizar las jugadas de cara a puerta. El cuadro local no permitió elaborar al conjunto de Manuel Martínez, cuyas posesiones apenas duraban unos pocos segundos.

Yago Paredes tuvo en su cabeza el empate para el Alcorcón B tras un centro de Fode desde la banda izquierda. Con todo a su favor, remató por encima del larguero cuando estaba libre de marca. El Don Benito pudo sentenciar en el tiempo extra con un contragolpe de Marcos Ruiz que desbarató muy atenta la zaga local. El pitido final dio paso a la alegría desbordada porque el Don Benito consiguió el primer triunfo de la temporada y se acerca a sus rivales a pesar de continuar una semana más como colista del grupo.

Manuel Martínez: «Es una victoria tan merecida para nosotros como para el anterior cuerpo técnico» El nuevo técnico del Don Benito alabó la primera victoria del cuadro rojiblanco en la temporada «ante un equipo que te somete en la posesión del balón», subrayó. «Han tenido una ocasión muy clara que podía haber sido gol e irnos con empate, pero creo que habría sido injusto por el balance de ocasiones de gol», afirmó. Martínez lamentó «no haber enganchado alguna transición en la segunda mitad» ante una defensa del Alcorcón B que fue hacia arriba. «Sabemos que el equipo en las segundas partes tiene un bajón físico y teníamos miedo de pagarlo», señaló el preparador calabazón, sabedor de las limitaciones de una plantilla con tan solo 18 jugadores. Manuel Martínez quiso acordarse de su antecesor en el cargo, Roberto Aguirre, y aseguró que «esta victoria es también del anterior cuerpo técnico». «La victoria es tan merecida para nosotros como para el anterior cuerpo técnico y se la dedico también a la afición, que estaba ansiosa por conseguir los tres puntos», señaló en reconocimiento al esfuerzo de los seguidores que se desplazaron hasta Alcorcón. Por último, se mostró muy positivo y aseguró que el nuevo objetivo es «conseguir una victoria en casa» y finalizó alabando el trabajo de sus delanteros de los que señaló que «se han matado a correr».

