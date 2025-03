El Don Benito empieza una complicada cuesta de enero

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 15 de enero 2023, 07:57 Comenta Compartir

La luz debe de estar al final del túnel, pero el Don Benito no consigue verla. De hecho, prácticamente no la ha visto en ... toda una primera vuelta que termina hoy contra el Deportivo Guadalajara. Un partido clave puesto que el conjunto alcarreño marca a día de hoy los puestos de salvación directa que quedan a siete puntos de los rojiblancos. Una distancia que se antoja un mundo y una herida que el Don Benito no quiere que se haga más grande en el estadio Pedro Escartín. Sobre todo porque se avecina un final de mes complicado jugando también fuera contra el Adarve la próxima semana y con la incómoda visita del Atleti B para cerrar esta cuesta de enero.

El Guadalajara viene de un mes fatídico, con tres derrotas y un empate que les han hecho caer casi de manera fulminante en la clasificación. No obstante, terminaron noviembre a un punto del playoff de ascenso. «Su intención es estar arriba y aspirar al playoff, es una entidad que no hace tanto estaba compitiendo en Segunda», advierte Manolo Martínez, entrenador del Don Benito, «es un equipo con un potencial enorme y ellos están confiados en que van a volver a estar arriba; están mentalizados como si fuese una final, será un partido complicado, pero confiamos en mostrar nuestra mejor cara y ser competitivos». Para esa mejor cara que quiere ofrecer el cuadro rojiblanco llegan las novedades de Marckus, Borja Domingo y Ginés González, los últimos en aterrizar en el complicado reto de la salvación. «Esperamos aprovechar la energía de los que llegan en beneficio de lo que nos queda por delante», dice optimista Martínez. «Debemos tener la fe de que hay tiempo y que debemos intentarlo, el esfuerzo de las incorporaciones se ha hecho con ese objetivo». Así, el técnico rojiblanco cree que han mejorado al equipo en cada una de sus líneas con perfiles distintos a lo que ya tenían. Los tres están disponibles y se espera que estén en una convocatoria que la semana pasada completaron dos canteranos. «Los tres vienen de estar en equipos, no estaban parados y vienen más o menos en forma, entrarán en convocatoria», avanzaba. «La plantilla está ahora más compensada y el equipo puede estar ya hecho para competir». Queda por ver si se ha llegado a tiempo. La duda más seria es la de Santana, que se retiró lesionado el pasado domingo y ha entrenado al margen durante toda la semana.

