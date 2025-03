El Don Benito destituye a Roberto Aguirre

Estrella Domeque Martes, 18 de octubre 2022, 12:03 Comenta Compartir

El Don Benito ha anunciado la destitución de Roberto Aguirre como entrenador tras los malos resultados en el arranque de temporada. No obstante, en estas ... siete primeras jornadas, el equipo dombenitense no había logrado aún su primera victoria y hasta este pasado domingo no llegó el primer gol a favor.

Termina así la etapa del técnico asturiano en el banquillo rojiblanco al que llegó antes del ecuador del pasado curso para suplir a Juan Carlos Gómez logrando finalmente una agónica salvación en el playout disputado contra el Águilas que llegó en los penaltis. Pese a los apuros de la pasada campaña, la directiva rojiblanca decidió, en primer lugar, mantener a Roberto Aguirre en el cargo, pero además también se le dio la oportunidad de confeccionar la plantilla como director deportivo. «Agradecemos su compromiso, trabajo y profesionalidad durante su etapa como técnico, así como desearle la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional», ha dicho el club en un comunicado. Ahora la directiva deberá encontrar un sustituto y en la terna de nombres aparece desde hace semanas el técnico extremeño Rai Rosa, sin banquillo desde su salida del Coria. Pero no sería el único candidato.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión