Otro Don Benito cien días después

Más de cien días, hoy se cumplen 104, han pasado desde que el Don Benito lograra la salvación en el crucial partido contra el Águilas para certificar una permanencia que peligró durante prácticamente toda la pasada campaña. Aquel 22 de mayo finalizó, más tarde de lo previsto, el curso para el equipo rojiblanco que empezó con mal pie bajo la batuta de Juan Carlos Gómez y trató de enderezarlo con Roberto Aguirre. Con el técnico asturiano arranca hoy frente al Unión Adarve (19.00 horas) una nueva temporada en Segunda RFEF que contará con una plantilla corta, hasta 10 caras nuevas y varios canteranos.

«Con muchas ganas de estar en el partido, de arrancar con un buen resultado y buenas sensaciones», resumía Aguirre sobre el sentir de los suyos de cara a este debut liguero, «veo al equipo muy bien, con todo muy claro y los jugadores llegan con ese punto de frescura después de una temporada larga, sólo tengo buenas sensaciones».

La única baja de cara a este partido será la de Sebas Gil, el que fuera el héroe de la salvación en la tanda de penaltis contra el Águilas, por lo que no se hará esperar el debut bajo palos de Dani Simón, precisamente, ex del Adarve. Trinidad y Álex Herrera entrarán en la convocatoria, pero peligra su presencia en el once por las molestias que arrastran; mientras que el meta de La Zarza no se ha recuperado a tiempo de su lesión.

Sobre el rival de esta primera jornada, Roberto Aguirre reconoce que no tienen muchos datos sobre un Unión Adarve, que la pasada campaña jugó fase de ascenso a Primera RFEF. «Tienes referencias sobre cómo pueden estar funcionando en pretemporada, pero no nos vamos a obsesionar con el rival en estas primeras jornadas porque no es la realidad de lo que son los equipos», dice el técnico rojiblanco, «encontraremos delante un equipo que nos lo va a poner muy difícil, con un buen nivel competitivo y buenos jugadores de la categoría».