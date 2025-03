Don Benito y Cerdanyola quieren resetear

El dicho aquel de 'entrenador nuevo, victoria segura' no podrá cumplirse hoy en el estadio municipal Vicente Sanz donde tanto Don Benito como Cerdanyola ... estrenarán nuevo inquilino en el banquillo. En el cuadro rojiblanco se anunciaba este viernes la llegada de Manolo Martínez, aunque durante la semana han entrenado a las órdenes de Mario Sosa y José Carlos Prieto; en el equipo catalán la novedad es Oliver Ballabriga, anunciado el pasado 18 de octubre.

«Lo importante no es el entrenador que estuvo ni el que venga, lo importante es el club», arengaba Prieto en la previa del partido una horas antes del anuncio de la llegada de Manolo Martínez. Ayer sábado ya entrenó al equipo, pero poco podrá hacer el nuevo técnico con tan poco margen para dar hoy un aire diferente al estilo de juego que se viene practicando desde pretemporada. Más práctico parecía Mario Sosa, que invitaba a «afrontar de la mejor manera posible y sacar los tres puntos que nos hacen falta».

En caso de llegar esos tres puntos, sería la primera victoria del Don Benito en este curso después de ocho jornadas sin ganar y con un único gol, el que marcó la semana pasada Carlos López.

Si bien no trae mejores números el Cerdanyola, que también ocupa puestos de descenso y solo saca tres puntos a los rojiblancos, por lo que sería un buen día para empezar a cambiar la dinámica y salir de lo más hondo de la tabla. Los catalanes, que ayer se cruzaron la península para jugar este partido, también han tenido una semana diferente por el cambio de entrenador, por lo que es una incógnita el fútbol que desplegarán en el Vicente Sanz.

«Habrá algún cambio y algún matiz, pero al final lo que queremos es un equipo competitivo, no es que se tenga que cambiar nada por resultados», explicaba el nuevo técnico del Cerdanyola. «Es un equipo intenso, que domina diferentes fases del juego y tenemos que estar muy atentos para que sus fortalezas no se vean reflejadas», advertían los entrenadores interinos de un Don Benito, al que no le queda otra que ganar para hacer las paces consigo mismo y, más importante, con su afición.