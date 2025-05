Batanero rescata un punto para el Montijo en el Emilio Macarro

«Ha sido un empate de corazón»

El entrenador del Montijo, Juan Marrero, recibió con satisfacción la igualada en el debut liguero contra el Socuéllamos: «Siempre queremos ganar, pero viendo cómo se había puesto el partido, el punto sumado no es malo. Es cierto que podríamos haber aprovechado la inercia del empate para buscar algo más al final aunque, en líneas generales, es mérito del Socuéllamos, porque estuvo mejor. Nos ganaron más duelos. En la segunda parte, salimos mejor. Ha sido un empate de corazón, pero necesito mucho más del equipo. Tenemos que mejorar».

«Aparte del mérito del Socuéllamos, que no notó el factor campo al jugar en el mismo tipo de superficie, nos faltó un punto. Todo se reduce a quién gana los duelos en ambas áreas y esta vez fue cosa de ellos», reconoció sobre el conjunto manchego, teórico rival directo por la permanencia en Segunda Federación.

Por último, Marrero habló de los problemas de la recta final y de la lesión del portero Sergio Tienza, además de no mojarse cuando se le preguntó por la meta de la temporada: «Como se dice en el fútbol, son tracas que hay que eliminar. Tenemos que mantener la concentración y no cometer errores. Son cosas que vamos a mejorar. Jugaron chavales jóvenes y tienen que corregir esos errores. Parece que lo de Sergio Tienza no es nada grave más allá de unos problemas que arrastraba de pretemporada. Nuestro objetivo no es otro que ganar la próxima semana y corregir los errores que cometimos en este partido».