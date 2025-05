Y la bandera del Mérida coronó la Plaza de España

Antonio Gilgado Mérida Lunes, 30 de mayo 2022, 08:13 | Actualizado 10:01h. Comenta Compartir

Amaneció ayer la fuente de la Plaza de España vacía y vallada. Protegida de los excesos.

Resaca de Emerita Lvdica. Cambiaron la túnica los aficionados por la camiseta y las gorras. Se llenó el Bar Nevado a las seis para ver el partido. Desconcertados durante la primera parte. Se desinflaron los ánimos. Y en la segunda se amontonó la gente. Llegaron los goles y respiraron tranquilos. La prórroga fue una fiesta. Cánticos, cánticos y más cánticos.

La afición se fue luego a celebrarlo a la calle. Tímida caravana de coches a la nueve por John Lennon. Llegaron después los peñistas que no habían ido con el equipo a Alicante a la Plaza. Repertorio de cánticos de los domingos en el Romano. No faltaron el particular homenaje a los legionarios y los avisos a los seguidores del Badajoz.

Muchos padres con niños pequeños y grupos de jóvenes se fueron sumando a los corrillos. Pidieron varias veces a la Policía Local permiso para acceder a la fuente. Los agentes autorizaron al final, después de insistir, que entrara un solo aficionado hasta el interior para un posado simbólico de la bandera. No pudo hacerlo. Le faltó pericia. Entró un segundo aficionado. También con el visto bueno de la Policía Local. Tampoco consiguió subir la bandera del Mérida hasta arriba. Al final entró un tercero y lo consiguió. Fotos, vídeos y cánticos a la fuente coronada.

Ampliar Integrantes de la peña Mérida Brother. J.M.R.

La de ayer fue una tímida fiesta de ascenso en la Plaza de España. Lejos de las aglomeraciones de otros años, pero sirvió para que los que no pudieron ir a Alicante tuvieran también su reencuentro. El club prerpara ya la bienvenida a la ciudad de la expedición de Alicante.

Temas

Mérida AD