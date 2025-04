Las bajas inquietan al Badajoz para el derbi

Las malas noticias no llegan solas y a la entrada de nuevo de una dinámica negativa se suman las bajas de jugadores imprescindibles. Justo en ... el momento en el que parecía que el Badajoz había dejado atrás esos problemas que arrastraba desde pretemporada y cogía velocidad de crucero con toda su tripulación a bordo, otra vez coincide que vuelve a entrar en una zona de turbulencias y acumular ausencias cada jornada.

Las lesiones han castigado al Badajoz desde antes incluso del inicio de la competición. Castri, Javi Olmedo, Jurgi Oteo, Moisés García, Petcoff, además de Gurdiel, dado de baja federativa, y Aketxe, fuera de forma, se cayeron de la convocatoria en alguna ocasión y ahora que se recuperaban todos los efectivos es Carlos Cinta quien pasa a ingresar en el parte médico.

El equipo blanquinegro se empezaba a asomar por los puestos cabeceros y había vaciado su enfermería, pero las alarmas vuelven a saltar en el Nuevo Vivero al reaparecer las dudas en torno a las prestaciones del equipo y la preocupación por la lesión de Carlos Cinta.

Si en la visita al Mensajero se perdieron la cita el delantero emeritense y Chacartegui, en su caso por sanción, el domingo Iñaki Alonso tampoco podrá contar con Toni Jou, expulsado por doble amarilla en La Palma. Carlos Cinta sufre unas molestias musculares en el isquiotibial de su pierna izquierda de bajo alcance y los servicios médicos no se marcan un plazo para su vuelta, que dependerá de su evolución. Al menos, Chacartegui regresará al equipo contra el Montijo en el Nuevo Vivero para intentar mantener la hegemonía blanquinegra en los derbis tras victorias ante Villanovense y Cacereño. Pero por contra, esta semana se cae Toni Jou. De esta manera, el nuevo Badajoz de Iñaki Alonso se somete a la prueba de fuego de reemplazar a dos de los pilares imprescindibles en su esquema. Unas bajas que inquietan en el Nuevo Vivero, aunque el preparador vizcaíno ha retirado en varias ocasiones que confía plenamente en toda su plantilla. «A mí me importan los que están», remarcaba ante el misterioso anuncio de tener una baja importante en la previa antes de viajar a La Palma.

Iñaki Alonso escondió la lesión de Carlos Cinta hasta una hora antes del comienzo del partido en el Silvestre Carrillo. Apenas unos minutos después se anunciaban las alineaciones. Casi se pisan la convocatoria con el once. El equipo había viajado un día antes y el delantero emeritense se había quedado fuera por lesión junto a Kandoussi, Sandro Toscano y Saiddou Bah por decisión técnica. Con esta maniobra trataba de no dar pistas a su rival y minimizar los efectos de perder a su principal referencia ofensiva. Aketxe tomó la alternativa por primera vez en el once formando pareja de ataque con Müller.

El encaje en defensa por la sanción de Chacartegui lo hizo moviendo piezas. Así, Carlos Cordero pasaba al carril zurdo propiciando la reaparición de Moisés García después de mes y medio sin jugar tras retirarse lesionado el 14 de octubre ante el Ursaria.

Toni Jou lo había jugado todo con Iñaki Alonso hasta su expulsión en el minuto 83 frente al Mensajero. Con David Tenorio había perdido la titularidad que ostentó en las tres primeras jornadas saliendo desde el banquillo en las cuatro siguientes antes de la llegada del entrenador de Durango. Petcoff se presenta como su recambio natural para recibir al Montijo el domingo.