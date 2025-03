Badajoz-Cacereño, el resurgir de una rivalidad de antaño

Basta con preguntar a los mayores del lugar para rescatar en las catacumbas del imaginario colectivo pretérito una rivalidad futbolística que fue durante muchos años ... la más encarnizada en la región. Los avatares del destino han deparado en los periodos más recientes un tránsito por caminos muy dispares a Badajoz y Cacereño difuminando o encapsulando ese 'pique' consustancial a vecinos que comparten pasión a un lado y a otro de la EX-100 (ahora N-523). Una conexión viaria tan en boga estos días por el cartel que el club blanquinegro confeccionó para el derbi de este domingo en el Nuevo Vivero (17.00 horas). 'Por todo lo que nos une, por todo lo que nos separa', rezaba la promoción de dicho encuentro. Y existen muchos factores que refuerzan ese axioma en la trayectoria reciente.

Dos momentos dramáticos han hecho confluir las realidades de ambos rivales, el descenso a Segunda RFEF en el caso de los pacenses y la cruel derrota en la final del playoff de ascenso a la categoría de bronce en el bloque verde. También se asemeja bastante el rumbo aberrante que protagonizaron al iniciar la marcha este curso, con un Badajoz que ha salido de los puestos calientes la pasada jornada después de estar inmerso en ellos desde la semana inaugural, y un Cacereño que ha coqueteado con la parte baja merced a su irregularidad. La reacción ha llegado de manera paralela, con dos victorias consecutivas para los locales, una de ellas frente al líder, el Talavera, precisamente el rival al que doblegaron los visitantes el pasado sábado. También coinciden en que la fiabilidad defensiva está siendo una de las grandes deficiencias para los dos contendientes.

Por contra, en el apartado de aquello en lo que no convergen, el conjunto que dirige Julio Cobos flaquea como local, ya que solo ha logrado un triunfo en su feudo. «En casa estamos teniendo problemas, los tres últimos partidos los hemos perdido, no nos están saliendo las cosas como queremos, no sabemos por qué», analizaba su entrenador. En cambio, es un duro combatiente a domicilio, con un periplo inmaculado de derrotas. No en vano, ha sacado 9 de sus 13 puntos lejos del estadio de la carretera de Salamanca merced a dos victorias y tres empates. No así el equipo de Iñaki Alonso, que en Villanueva, hace siete, días rompió una racha de diez meses sin ganar lejos de la capital pacense y que ha sido algo más fiable en casa, donde ha sumado dos victorias.

Badajoz: Miguel Narváez, Fran Grima, Borja López, Carlos Cordero, Dani Cordero, Toni Jou, Miguel Núñez, Jurgi, Castri, Samu Manchón y Carlos Cinta. - Cacereño Robador, Iván Martínez, Fran Serrano, Aizpiri, Matovu, Clausí, Sarmiento, Fran Viñuela, Iván Fernández, Diego, y Tellechea. Árbitro: Álvaro García Padilla, comité madrileño.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 17.00.

Se verán las caras tras un profundo vacío de seis años desde la última vez que se batieran el cobre en un encuentro oficial, allá por febrero de 2017, saldado con 1-3 para la escuadra verde. Si la resurrección de todo un clásico extremeño ha generado una gran expectación en el bando pacense, no lo ha sido menos en su oponente, que protagonizará uno de los mayores éxodos de seguidores en su historia reciente con cerca de un millar de aficionados. «Un diez para ellos, trataremos de hacer un buen partido y darles una alegría», agradecía Julio Cobos, técnico del Cacereño, en la rueda de prensa de este viernes. Sobre su adversario, destaca a hombres como Cinta y Aketxe, pero sobre todo sabe de lo que es capaz un jugador al que tuvo a sus órdenes la pasada temporada. «Conocemos a Samu Manchón, que es desequilibrante, que genera mucho con sus regates y asociándose. De ese perfil tienen a 3-4 futbolistas». Respecto al once, llega con todo el plantel disponible y reconoce que aún sopesa algunas modificaciones.

También lo afronta sin bajas confirmadas un Badajoz que ha podido contar con todos sus efectivos en los entrenamientos de esta semana por primera vez desde que llegara Iñaki Alonso. «Eso implica que en el día a día haya más competencia y exigencia y que el entrenador el fin de semana tenga problemas de reflexión para la convocatoria», comentaba el preparador vasco.

Destacan sobre todo los regresos de Petcoff y Moisés García, aunque están bajos de ritmo por la inactividad, «son jugadores importantes con mucha experiencia y nos tienen que dar, se tienen que poner muy bien en el aspecto táctico, físico y emocional».

Sobre el Cacereño, enfatiza en que «domina muchos registros, sobre todo las transiciones, con jugadores rapidísimos arriba, con mucha calidad, pero una de las claves es que hagamos muy bien nuestro plan de partido».