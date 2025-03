El Badajoz vuelve a tocar fondo

Anxo Táboas Cobeña Domingo, 25 de febrero 2024, 19:53 | Actualizado 19:59h. Comenta Compartir

La jornada no pudo ser más desastrosa para los intereses del Badajoz. A su dolorosa derrota ante un rival directo y que se le escapa a cinco puntos, los mismos en los que vuelve a estar la salvación, se sumó que todos los equipos implicados en la lucha por la permanencia puntuaron salvo los dos colistas Montijo y Mensajero. Los blanquinegros no fueron capaces ni de puntuar ante un equipo en caída libre que no había ganado todavía en este 2024 con siete jornadas sin conocer la victoria.

Si había un partido que tenía que ganar sí o sí el equipo de Iñaki Alonso en estas finales por evitar el descenso era el de este domingo ante el Ursaria que marcaba la plaza de playout y no lo hizo en la enésima decepción para la sufrida hinchada blanquinegra. Inclinó la balanza un solitario tanto de Adrián hacia el final del primer tiempo.

El entrenador Iñaki Alonso realizó una modificación obligada en la alineación con respecto al triunfo contra el Numancia, la inclusión de Liza ante la baja del lesionado Chacartegui. El Ursaria entró mucho mejor al encuentro. Izan realizó una conducción diagonal desde la banda derecha con la que superó a Carlos Cordero, reconvertido a lateral izquierdo, y su potente lanzamiento se marchó cerca del palo de la portería de Miguel Narváez.

El Badajoz, sin ideas ofensivas y carente de precisión, solo pudo generar amago de peligro a través de algún inesperado chispazo de talento. Adri Carrasco se reivindicó mediante un caño con el que dejó atrás al lateral Álvaro López y probó fortuna desde lejos, pero su disparo se fue unos escasos metros por encima del larguero. Con el doble lateral derecho conformado por Fran Grima y Fidel, Iñaki Alonso pareció mostrar una sensación de debilidad que el Ursaria, sustentado en las caídas a ese carril de su goleador, Jacobo Alcalde, no dudó en aprovechar. Así, en el minuto 36, una jugada ensayada por dicho sector concluyó con el lateral izquierdo Adrián pisando el área rival después de ganarle la posición al lateral catalán y proyectando un disparo ajustado al palo que Miguel Narváez no consiguió repeler.

El mazazo anímico no generó sustituciones al paso por los vestuarios. Iñaki Alonso se decantó por mantener a los once de partida. Eso sí, la charla del entretiempo propició un perfil más convincente por vivir el máximo tiempo posible en el campo contrario. Ahogando al Ursaria casi sobre su propia área, el Badajoz generó un saque de esquina por el costado izquierdo que fue la génesis de la ocasión más clara del cuadro blanquinegro a lo largo del encuentro.

Carlos Cordero botó un córner que Petcoff conectó a la altura del punto de penalti con una volea, pero el guardameta Carlos se erigió en héroe local merced a una intervención de mucho mérito.

CDE URSARIA Carlos Sanz; Álvaro López (Busto, min. 75), Villalón, Higuera, Adrián; Koke, Pablo Rojo; Izan (Christian, min. 68), Jacobo Alcalde; Nanclares y Fran Pérez (Borja Pascual, min. 91). 1 - 0 CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima (Samu Manchón, min. 64), Liza, Borja López, Carlos Cordero; Fidel Ibáñez, Miguel Núñez (Dani Cordero, min. 81), Petcoff (Pablo Gálvez, min. 81), Adri Carrasco (Sandro Toscano, min. 81); Toni Jou y Ewan Urain (Carlos Cinta, min. 64). GOL 1-0: Adrián, min. 36.

ÁRBITRO Moreno Osuna (Comité Castellano-manchego). Enseñó tarjeta amarilla a Álvaro López, Busto, Nanclares en el Ursaria; y Carlos Cinta, Fran Grima y Liza en el Badajoz.

INCIDENCIAS La Dehesa de Cobeña, 270 espectadores, con casi un centenar de aficionados del Badajoz.

Hacia el ecuador del segundo tiempo, se sumaron al partido el goleador Carlos Cinta y el extremo Manchón en detrimento de Urain y del amonestado Fran Grima respectivamente, aunque el Badajoz se mostró incapaz de dar continuidad al esperanzador inicio de la segunda parte. El entrenador local, Joselu, reequilibró la situación permutando menos piezas. El paso de los minutos acrecentó la solvencia defensiva del recién ascendido Ursaria. Iñaki Alonso arrojó la casa por la ventana con tres sustituciones simultáneas a menos de diez minutos de la conclusión.

Uno de esos revulsivos, Sandro Toscano, dio origen a la mejor ocasión visitante al colgar una falta al corazón del área atajada a bocajarro por el portero Carlos. Los compases finales registraron dos amarillas a los locales y una al recambio visitante Carlos Cinta.

Además de los tres importantes puntos, el Ursaria se llevó el 'golaverage' particular tras el empate en el Nuevo Vivero. El Badajoz queda herido de muerte y la sensación de haber perdido su gran oportunidad tras su tímida reacción de su ansidada victoria ante el Numancia.