El Badajoz vuelve a conectar con el Nuevo Vivero

El Nuevo Vivero es una plaza difícil hasta para los anfitriones. Lo saben muy bien los propios jugadores del Badajoz cuando el equipo no transmite ... nada y desde la grada perciben que su apoyo no es correspondido en el campo. El pasado sábado ante el Talavera apretó lo suyo para provocar una reacción ante lo que parecía presagiarse como un nuevo descalabro. En el minuto 21 se empezaron a escuchar pitos en contra tras el primer gol visitante. Pero en la siguiente carrera, de no dar un balón por perdido, ahí estaba ese aliento que empujaba a seguir luchando. Es la pureza de una afición que se muestra agradecida a la entrega y al esfuerzo y muy crítica con la apatía y falta de actitud. «Sinceramente ha habido un momento con el 0-1 y el 2-2... que jope. La gente es caliente y a mí me encanta», reconocía Iñaki Alonso tras el partido.

El Badajoz recuperó esas señas de identidad que en los últimos tiempos le habían caracterizado y volvió a conectar con el Nuevo Vivero. La grada supo reconocer las ganas y el derroche de su equipo. «Me ha parecido que tenemos una afición que en el momento que le demos y el equipo se deje el alma nos lleva en volandas. Lo he sentido así. He estado en estadios más grandes y con más gente y no he sentido lo que he sentido hoy», subrayó el técnico vizcaíno. Los jugadores acabaron con una sentida ovación de despedida. De los pitos a los aplausos. El Badajoz tiene esa capacidad de transformarse en doctor Jekyll y míster Hyde en cuestión de minutos. Un claro ejemplo se vio reflejado ante el Talavera en un encuentro que tuvo de todo. El conjunto pacense pasó por diversas fases. De las dudas y viejos fantasmas a tener sometido y contra las cuerdas al líder. Superó sus momentos de crisis con ese carácter que se le había perdido en el arranque de campeonato. Con garra, corazón, amor propio y mucha fe por conseguirlo. «Creo que el equipo ha dado un pasito de madurez y saber estar», apuntaba Iñaki Alonso. En los finales de cada parte el equipo defendió como un cosaco el marcador. Firme, unido, solidario en las ayudas, creyendo en lo que hacía. «La clave era juntar las líneas. Correr con calidad, hacer bien la presión... Todo eso es fundamental en el fútbol de hoy en día», explicó el preparador blanquinegro que no paró de dar órdenes desde la banda. El Badajoz se reivindicó con un triunfo de altura y que debe servir para crecer como colectivo. «Es una victoria muy positiva, pero nos tiene que poner las orejas alerta porque no hemos hecho nada. Necesitamos volver a ganar, seguir trabajando, seguir subiendo en la tabla», avisaba Iñaki Alonso.

