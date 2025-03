El Badajoz viaja a por algo más que tres puntos

J. P. Badajoz Sábado, 24 de febrero 2024, 18:42 Comenta Compartir

Se dice que de Madrid al cielo y aunque al Badajoz no le alcance este domingo para su objetivo ese sueño celestial sí que tiene la posibilidad de salir del infierno. El Badajoz se juega otra vida en tierras madrileñas. Si Iñaki Alonso calificaba como finales todos los partidos que quedaban, el de este domingo en Cobeña cobra doble valor al tratarse de un rival directo que ocupa la plaza de playout. Y en el vestuario blanquinegro son muy conscientes que de las seis que entran en esas cuentas la de esta jornada frente al Ursaria es una de esas finales con todas las letras en rojo. También la del próximo domingo ante el Navalcarnero. Ahí entran en juego algo más que tres puntos. Cita clave por tanto para los blanquinegros ante el Ursaria en su objetivo de permanencia.

El Badajoz dio el primer gran paso con un triunfo de prestigio y que refuerza la moral de la tropa ante un Numancia candidato a todo, pero que en el Nuevo Vivero quedó reducido a la nada. «Siempre que se gana y sobre todo después de tanto tiempo y ante un rival importante, la semana es mucho más llevadera, todo el mundo está más contento, vive la semana con esa ilusión de seguir mejorando y creciendo», apuntaba el entrenador blanquinegro.

Pero lo que debería haber sido la semana más relajada en los últimos tres meses después de conseguir esa ansiada victoria, esa liberación tan esperada se ha visto sacudida por los continuos sobresaltos de la planta noble. En un tramo crucial y con el equipo jugándose la vida no parece el mejor momento para abrir una grieta con los líos institucionales. El vestuario trata de aislarse de todas estas turbulencias por la lucha de poder y desde el club, sus inquilinos mexicanos que defienden su legitimidad como dueños ante la reclamación del binomio Oliver-Iglesias, insisten estos días en dar tranquilidad a la plantilla. «Normalidad es lo que se me ha transmitido. Me gustaría solo hablar de fútbol», zanjaba el técnico vizcaíno sobre todo este espinoso asunto.

A Iñaki Alonso solo le preocupan los suyos y esta semana ha tenido a Álex Alegría entre algodones después de recibir en el último partido un golpe en el mismo tobillo lesionado hace dos semana ante el Illescas y que le impidió estar contra el San Fernando canario. Como el club sigue con su política de no facilitar la convocatoria, a pesar de que este sábado el autobús ya puso rumbo a Madrid, tampoco quedó muy claro si podrá contar con Toni Jou. Un caso extraño porque desde el cuerpo técnico y el propio futbolista creen que es baja por sanción, pero en el listado de las resoluciones disciplinarias de esta jornada no aparece ningún jugador sancionado del Badajoz.

La victoria se antoja vital para los dos equipos, especialmente para el cuadro pacense que no se puede permitir un tropiezo que pondría una distancia importante en la lucha por la permanencia. El Badajoz se juega algo más que tres puntos en un momento en el que ha empezado a asomar la cabeza tras romper su racha negativa de once partidos sin ganar. El conjunto pacense quiere seguir por ese buen camino iniciado hace varias semanas y que en la última jornada por fin se vio reflejado con el triunfo. «Si queremos sacar allí algo tenemos que dar nuestra mejor versión», avisaba Iñaki Alonso. Y eso pasa por mantener la intensidad y concentración todo el partido. «Se tiene que aproximar a lo que vimos el otro día en el campo, no hablo solo de juego, hablo de competir los 95 minutos, hablo de ser un equipo solidario, muy compacto y que tenga las ideas muy claras», explicó.

El equipo pacense necesita refrendar su reacción para escapar de la quema. La victoria podría tener además el premio extra de salir de los puestos de descenso. «De doce una ya la hemos sacado y tenemos que ir con esa mentalidad. No valen excusas», expuso el preparador blanquinegro.

La exigencia es máxima para un Badajoz que se enfrenta a un rival directo que también se juega la vida y a un terreno de juego de césped artificial. Iñaki Alonso recela de las siete jornadas que arrastra el Ursaria sin ganar y destaca el potencial ofensivo del Ursaria. «Es un equipo que tiene una estructura muy atrevida. Siempre tiene gente en el área, te genera ocasiones, incertidumbre, situaciones de gol, arriba tiene mucha pegada».

URSARIA-BADAJOZ CDE URSARIA Sanz; Busto, Villalón, Higuera, López; Rojo, San José; Asensio, Nanclares, Díaz; y Fran Pérez.

CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Borja López, Carlos Cordero, Chacartegui; Fidel Ibáñez o Castri, Miguel Núñez, Petcoff, Adri Carrasco; Toni Jou y Ewan Urain.

ÁRBITRO Moreno Osuna (castellano-manchego).

ESTADIO Y HORA La Dehesa de Cobeña, 12.00 horas.