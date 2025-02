El Badajoz trata de digerir un desplome histórico

Badajoz va a cumplir sus 120 años de fútbol en la ciudad en Tercera. El mismo drama que cuando el histórico club blanquinegro celebró su ... 80 aniversario en su único precedente de un descenso deportivo a dicha categoría. En la temporada 1984-85, el Badajoz también bajaba a Tercera después de haber permanecido en Segunda B desde el nacimiento de la categoría de bronce en la 77-78. Entonces, como ahora, fue un descenso esperado tras protagonizar un curso desastroso en el que acabó penúltimo con 10 victorias, 10 empates y 18 derrotas. Le costó dos años recuperar la categoría a pesar de acabar líder de su grupo en la primera campaña y tuvo que esperar al segundo intento tras quedar subcampeón en la 86-87 por detrás del Cacereño. A partir de ahí se construyó una base con jugadores de la tierra que recogería sus frutos cinco años después con su cuarto ascenso a Segunda y emprender la década de mayor esplendor del club.

El pasado domingo el equipo pacense certificaba así su segundo descenso deportivo a Tercera, el tercero a cuarta categoría contando el del año pasado a Segunda RFEF. Ya había perdido la categoría en otra ocasión, curiosamente en otra cifra redonda como la de su centenario (2005-2006), pero por causas administrativas de impagos a los jugadores. Esa campaña estuvo marcada por los problemas económicos, pero a pesar de todo finalizó séptimo en Segunda B y obteniendo plaza en Copa del Rey, aunque no saldó su deuda con la plantilla ante la AFE y acabó en Tercera. No volvió a Segunda B hasta cuatro años después con el ascenso ante el Mancha Real con Adolfo Muñoz a los mandos del equipo. Hubo otras tres anteriores (en la 59-60, 65-66 y 67-68) que bajó de Segunda, pero aquella antigua Tercera todavía era la categoría de bronce del fútbol español.

Ahora la debacle es mayor en la que pasa a ser la peor temporada de toda su historia al firmar por primer vez un descenso deportivo a la quinta categoría nacional. Nunca antes se había producido una caída tan estrepitosa del Badajoz. Tanto en el Nuevo Vivero como en la calle tratan de digerir este desplome histórico. Minutos después de consumarse la tragedia en Matapiñonera, Luis Oliver Sierra quiso dejar claro que el club no iba a desaparecer y confirmaba su continuidad en Tercera. «Será el club más grande de Tercera cómo no va a ser viable. Es cuestión de poner al día el concurso y hacer una gestión desde cero», resaltaba. Horas después, el grupo de Luis Oliver y Agapito Iglesias sacaba un comunicado oficial bajo el membrete del Badajoz en el que antes de nada pedían perdón y ponían énfasis en la viabilidad de la entidad. «Por vosotros vamos a trabajar muy duro, enterrando la pena para llevar a este club cuanto antes a la categoría que merece».

El técnico blanquinegro remarcó que no tomaron el control del club para dejarlo morir ahora y se refirió a empezar de cero para reorganizar toda la estrucutura del clubde arriba a abajo. «Teníamos una opción buenísima que era dejar que esto se hundiese y que se lo comiesen los mexicanos y aquí paz y después gloria. Decidimos dar un paso adelante y salvarlo, sin fichajes ni cambios estructurales. Entiendo que la gente estará disgustada, pero más disgustados están los que descienden y además ponen el dinero. Aquí estamos intentado reflotar esto», indicó. Oliver Sierra también se ratificó como el entrenador del equipo en Tercera, papel por el que se descartaba como el director deportivo. «No voy a hacer las dos funciones porque no son compatibles. No me voy a meter en un vestuario habiendo hecho yo el equipo», expuso. En cuanto a los futbolistas de la actual plantilla comentó que algunos tienen contrato un año más y que dependerá de ellos si quieren continuar. «Siempre hay sorpresas y jugadores que deciden hundirse con el barco. Los que se queden, a devolver al Badajoz donde no debía haber bajado hace dos años», señaló el preparador aragonés.

Los jugadores piden perdón

Futbolistas como Samu Manchón, Petcoff, Óscar Santiago, Dani Cordero, Chacartegui, Fidel Ibáñez y Javi Olmedo han sido los primeros en utilizar sus perfiles sociales para pedir perdón a la afición.