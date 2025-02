Al Badajoz ya solo le vale ganar

J. P. Badajoz Sábado, 3 de febrero 2024, 19:12 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

Ya no hay vuelta atrás. «Somos los que estamos y estamos los que somos». Iñaki Alonso tiró de la sabiduría popular para cerrar filas en ... torno a su vestuario y fijar toda la atención en cambiar la dinámica. El Badajoz hizo los movimientos que pudo hacer y con todo lo que tiene inicia ante el Illescas su particular cuenta atrás en su huida hacia adelante. No le queda otra que ganar. 'Ganar, ganar y volver a ganar', tal y como remarca en su cartel promocional del partido en un guiño al mítico Luis Aragonés, que justo este jueves se cumplían diez años de fallecimiento.

El equipo blanquinegro se queda sin margen. Solo le vale la victoria para emprender la reacción y salir de la zona de peligro. Con el mercado de fichajes ya cerrado, se acabaron las especulaciones e incertidumbre que han mantenido a varios jugadores en un vilo, con lo que conlleva de parte mental y que repercute en situaciones difíciles de manejar en el día a día. Suspiró aliviado el técnico blanquinegro de que todo este baile de nombres acabara y que el foco se pusiera ya en lo que queda de campeonato para el objetivo de salvar al equipo. Todo ese cóctel anímico condimentado con el picante de una racha que se eleva ya a nueve jornadas sin ganar. La afición mantiene la convocatoria de concentración pacífica como protesta contra la propiedad del club para la previa del partido al mismo tiempo que refrenda su máximo apoyo al equipo. A pesar de la crispación y la pérdida de confianza de la masa social con el grupo mexicano, Iñaki Alonso resalta la importancia de tener el calor del Nuevo Vivero en estos momentos tan delicados en lo deportivo. «Necesitamos a la afición y eso es fundamental para el equipo». El Badajoz despide enero con varios retoques en el equipo para el objetivo de escapar de los puestos de descenso. Iñaki Alonso mostró cierto conformismo con los refuerzos llegados, pero en cualquier caso está convencido en sacar al Badajoz del peligro. «Máxima confianza en la plantilla para revertir una situación que es complicada, pero desde la estabilidad y poder hacerlo bien», señalaba el técnico de Durango. Con Ewan Urain ya inscrito por fin y la sorpresa de última hora de Miguel Leyva, el hijo del jefe a quien al margen de todo tipo de comentarios que suscita su fichaje habrá que esperar a su rendimiento para sacar conclusiones, Iñaki Alonso puede disponer de todos sus refuerzos de invierno. El preparador vizcaíno reconocía no tener referencias de este delantero mexicano de 22 años que procede del América y se tomaba con cierta resignación que el delantero vasco llevara tres jornadas sin poder ser convocado. «No me preguntéis por las fichas, creo que ya estarán todas metidas», soltaba sosteniendo la mirada hacia el responsable de prensa mientras se levantaba de la rueda de prensa. Otra incógnita que se le plantea es la posibilidad de recuperar para la causa blanquinegra a Carlos Cinta después de haber pedido su salida y el efecto que tendrá su continuidad para el Nuevo Vivero. «Espero que esté rápidamente disponible y mentalmente preparado para la máxima exigencia en los partidos que nos quedan», señaló el técnico. El delantero emeritense ya ha comenzado a hacer carrera continua tras perderse los dos últimos partidos por una lesión ante el Unión Adarve. «Lo que necesitamos es encontrar su mejor versión, ya está corriendo, tiene que tener esa puesta a punto porque ha tenido una rotura y tampoco ha sido una situación fácil para él», le defendía Iñaki Alonso. Junto a Carlos Cinta serán dudas Samu Manchón, con molestias en el abductor, y Carlos Cordero, ya reincorporado al grupo esta semana. Iñaki Alonso avisa del nivel competitivo del Illescas y apela a la mejor versión de los suyos. «Es un partido que nos va a exigir muchísimo, pero me aferro a las sensaciones, que no son igual de puntos, pero en los dos últimos partidos el equipo ha dado un paso adelante y es lo que necesitamos». BADAJOZ-ILLESCAS CD BADAJOZ Óscar Santiago; Fran Grima, Borja López, Liza, Chacartegui; Castri, Miguel Núñez, Toni Jou, Adri Carrasco; Petcoff y Álex Alegría.

CD ILLESCAS Christian; Víctor Ranera, Molina, Collazo, Chaves, Martín, Núñez, Mingo, Borona, Junior y Cortázar.

ÁRBITRO Aranda Delgado (andaluz).

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 17.00 horas. El Badajoz dedica la acción solidaria de este partido al comedor social El Propósito.

