Al Badajoz ya solo le queda el playout

Luis Oliver: «Hay que ganar todo lo que queda y rezar para que los otros fallen»

Luis Oliver Sierra sufría su primera derrota en cinco partidos como entrenador del Badajoz y asumía resignado la situación de tener que agarrarse al clavo ardiendo del puesto de promoción por la permanencia. «Quedan 12 puntos y tenemos 6 con el playout. Tenemos que ganar todo lo que queda y rezar para que los otros fallen un poquito», reconocía. El técnico blanquinegro ya no necesita la calculadora, consciente de que en la crítica situación en la que se encuentra todo pasa por hacer un pleno de triunfos en las cuatro últimas jornadas. «Ya da igual eso de partido a partido. No queda otra que ganarlos todos». Y apuntaba que los jugadores estaban desolados en el vestuario. «Entras en un bucle de desesperación que ya no sabes qué hacer para ganar un partido».