J. P. Badajoz Lunes, 18 de marzo 2024, 20:55

El Badajoz no termina de arrancar y tener esa continuidad que se requiere para salir de los puestos de descenso. Pasan las jornadas y el equipo blanquinegro da tres pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Después de otro empate la salvación vuelve a estar a cinco puntos. La victoria en Talavera de la Reina hizo recobrar la ilusión a una afición que a pesar de todo se resistía a tirar la toalla. Se conseguía recortar distancias para la permanencia y se alimentaba la esperanza de emprender una reacción sólida que le hiciera escapar del peligro.

Un punto resulta insuficiente dada la enorme necesidad que tiene el Badajoz para huir de la quema. Tampoco ayuda a mejorar su situación que sus rivales en la lucha por la permanencia no fallen y sigan sumando como hicieron esta última jornada Llerenese, San Fernando o Cacereño. Aunque Luis Oliver Sierra prefiere pensar en la parte positiva del empate. «Cuando estás abajo todo lo que sea sumar ayuda», sostenía al finalizar el derbi. Pero en la cola del pelotón la pelea es feroz y la salvación no va a estar nada fácil. «Llevamos jornadas que los de abajo se ponen las pilas. Estoy seguro que van a hacer más puntos los de abajo que los de arriba», reconocía el técnico y director deportivo blanquinegro. El Badajoz sigue sin avanzar con paso firme y desperdició otra oportunidad de empezar a asomar la cabeza. Oliver Sierra continúa mostrándose optimista y convencido en evitar el descenso. «Me gustaría pensar que el karma está siendo juguetón, pero que al final nos salvaremos». Tan confiado se siente que no le preocupa que el equipo afronte los partidos con la pesada losa de caminar sobre el alambre de poder perder la categoría. «No pienso solo en la permanencia. Quiero que el equipo salga a ganar siempre, son superiores a los rivales y eso se tiene que imponer. Si marcamos solo la permanencia como objetivo estaríamos siendo muy rácanos e injustos con el equipo porque están capacitados para ganar en todos los campos. Este equipo está hecho para ascender, pero las circunstancias de la clasificación marcan que tenemos que aspirar a otra cosa. Tienen que salir a ganar porque son mejores», sentenciaba.

En el derbi el equipo reprodujo sus viejos males de la falta de pegada y la pelota no quiso entrar, también en gran parte por las acertadas intervenciones de su portero Lázaro. «Si nos vamos al descanso dos o tres cero estaríamos hablando de vendaval. Pero esto va de áreas y no hemos estado contundentes en la suya», se lamentaba Luis Oliver Sierra.

El Badajoz reforzó su ataque con Álex Alegría y Ewan Urain, llamados a dar un salto de calidad a la plantilla y tener un papel determinante en el objetivo de mantener la categoría. Pero ninguno se ha estrenado todavía como goleador blanquinegro a pesar de haber disputado ya siete partidos. «Los delanteros en cualquier equipo tienen que hacer goles. Las están teniendo y han ganado en confianza», apuntaba el técnico aragonés. Así, su aportación se antoja clave en estas siete jornadas finales para sacar al equipo pacense del pozo. «Hoy no hemos tenido esa suerte, pero mientras generemos vamos a tener muchos puntos en nuestro casillero. Yo prefiero que marquen los delanteros, pero estamos en una situación que quien marque me va a gustar», añadía.

Ampliar Un aficionado coloca la bandera de la ciudad de Badajoz en la grada del Nuevo Vivero. J. V. ARNELAS La bandera de Badajoz luce en el Nuevo Vivero La ciudad celebra este martes el Día de Badajoz y el Ayuntamiento colgará por primera vez la nueva bandera en el balcón del Palacio Municipal, ya que hasta ahora no había salido del salón de plenos. Pero la enseña de la ciudad hace tiempo que luce en el Nuevo Vivero. Tras su aprobación oficial, un aficionado la empezó a exhibir en las gradas en el partido ante la Segoviana en noviembre.