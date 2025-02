El Badajoz sigue atrapado en su depresión veraniega

La desolación se apoderó de las gradas del Nuevo Arcángel de Córdoba que en esa última jornada de la pasada temporada estaban pobladas de entusiastas seguidores blanquinegros. Los aficionados del Badajoz echaban pestes a la salida del estadio camino de los autobuses. El viaje de ... vuelta fue un auténtico velatorio. Todo lo contrario que la ida, con la hinchada desplazada en masa y en un ambiente de fiesta nunca antes vivido con el equipo jugándose el descenso a la cuarta división nacional. Esa espectacular movilización se había repetido en los anteriores partidos con un apoyo incondicional, pero al final no se pudo evitar la tragedia.

Era vida o muerte y aunque el equipo acabó con los huesos enterrados en Segunda RFEF la afición mantuvo viva esa llama para seguir dando calor al equipo. El Badajoz por encima de todo. Solo así se explica que después de la gran decepción y un verano convulso al filo del precipicio se hayan sumado más de 5.000 fieles para continuar arropando al equipo. Se vendió el nuevo proyecto como el «Real Madrid de Segunda Federación», en palabras del entonces director general Diego García, pero el Badajoz se ha pegado de bruces contra la pura realidad de una categoría traicionera que no entiende de historia ni escudos y ahí se mantiene sin ser capaz de salir de esa espiral negativa en la que cayó la pasada campaña.

A ese desastre le siguió una pretemporada de incertidumbre que no le permitió rematar su plantilla hasta los días previos al estreno liguero. En ese mar de dudas trató de mantenerse a flote la nave pacense, pero nada más soltar amarras encalló con tres derrotas consecutivas y un empate en las cuatro primeras jornadas. El hundimiento blanquinegro es total con el equipo en puestos de descenso casi toda la primera vuelta. Aun así, los seguidores no cesan en su empeño de seguir remando tanto en el Nuevo Vivero como en sus salidas. Los jugadores reconocen que la situación les supera y algunos como Carlos Cordero confiesan tener ansiedad. La afición está al borde de un ataque de nervios y ya no soporta tanta angustia. La plantilla y el cuerpo técnico entienden el sentir de la hinchada y tras el nuevo batacazo del domingo los capitanes no dudaron en dar la cara en representación del vestuario sobre el mismo césped del Vicente del Bosque. Miguel Núñez pidió unión y que siguieran demostrando su apoyo porque el equipo les necesita más que nunca. «Al final de temporada haced lo que queráis. Os agradecemos una barbaridad lo que hacéis por nosotros. Os necesitamos hasta el final. Esta gente se está dejando la vida y las de sus familias, lo estamos pasando mal también», expuso.

El Badajoz confía que la llegada de los nuevos refuerzos cambien la cara del equipo. Álex Alegría y Ewan Urain se alistan para la nueva batalla del domingo ante el Atlético Paso, mientras que Lizárraga ya debutó frente al Unión Adarve. El club espera que ese soplo de aire fresco sirva de revulsivo para reconducir la dramática situación e iniciar la remontada para huir del descenso. El equipo pacense se enfunda el mono de faena y aprieta los dientes para escapar de la quema.

Müller, cedido al Montijo

El Badajoz anunciaba la cesión de Santiago Müller al Montijo hasta final de temporada. Los fichajes de Ewan Urain y Álex Alegría elevan la nómina de delanteros a cinco junto a Carlos Cinta y Pablo Gálvez y ante ese despliegue ofensivo el joven punta argentino no iba a disponer de oportunidades. De hecho, Müller no había entrado en las dos últimas convocatorias y en la anterior y última del año frente al Sanse no salió del banquillo ni a calentar.