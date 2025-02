El Badajoz tiene siete jugadores con contrato

El nuevo Badajoz se construirá a partir de la figura de Luis Oliver Sierra, ya confirmado para el banquillo de la próxima temporada incluso antes ... de consumarse el descenso a Tercera. Alrededor del técnico se armará un equipo completamente renovado con el ascenso a Segunda RFEF como único objetivo. En principio cuenta con una base de siete jugadores que seguirían vinculados al club, aunque tras el descenso a la quinta categoría del fútbol español habría que estudiar cada situación por si existiese alguna cláusula con la que quedaran liberados o en su defecto renegociar esos contratos.

Son los casos de Miguel Narváez, Carlos Cordero, Petcoff, Castri, Dani Cordero, Müller y Kandoussi. La mayoría del resto de sus compañeros habían firmado una temporada con opción a otra en función de objetivos, que como resulta evidente no se han cumplido. «Los que se quieran quedar les necesitamos a todos», señalaba Luis Oliver Sierra tras la debacle en San Sebastián de los Reyes.

Los canteranos Miguel Narváez y Dani Cordero fueron renovados la pasada campaña en un movimiento del club para asegurarse la continuidad de jugadores de la casa formados en La Academia CDB con un enorme futuro. El portero pacense cumple ese compromiso el próximo año 2025 y el lateral prolongó su vinculación hasta 2027. Aunque dada su gran proyección y su buen final de curso no les faltarán ofertas para no ver frenado su crecimiento. Por su parte, Damián Petcoff, Carlos Cordero y Castri llegaron al Nuevo Vivero con un acuerdo por dos temporadas y opción a una tercera en el caso del zaguero almendralejense. Ahora está por ver si estarían dispuestos a quedarse para jugar en Tercera o el club retenerles dadas sus altas fichas para la categoría. Müller fue repescado tras marcharse el pasado verano a Argentina y regresará al Badajoz tras su cesión en el Montijo. Mientras que Kandoussi recibió una oferta de renovación en un gran gesto del club después de sufrir un grave accidente de coche al volver de las vacaciones de Navidad por el que tuvo que ser operado del brazo y despedirse de la temporada. «Los que tienen contrato algunos querrán seguir y otros quedarse. Siempre hay sorpresas y jugadores que deciden hundirse con el barco. Los que se queden, a devolver al Badajoz donde no debía haber bajado hace dos años. Pero aquí no se obliga a nadie, todo es voluntario», apuntaba Luis Oliver Sierra.

Pero el preparador aragonés es partidario de hacer limpieza en el vestuario y empezar de cero. «No considero que con el fracaso de un año se pueda ascender el siguiente. Siempre he pensado que se sube con los mejores de la categoría», reconocía. En cualquier caso, Oliver Sierra no sería el encargado de la planificación deportiva del próximo curso como director deportivo, ya que dejó claro que ese cargo es incompatible con el de entrenador del primer equipo.

Sin haber concluido aún la actual, en el Nuevo Vivero ya dejan claro que el único objetivo para la próxima temporada pasa por recuperar la categoría a la primera como así han remarcado tanto Javier Peña como el propio técnico en calidad de cabezas visibles del grupo Oliver-Iglesias en sus últimas intervenciones.