El Badajoz tiene que seguir ganando para conservar la vida

Ganar, ganar y ganar. Esa es la única hoja de ruta que le queda al Badajoz en su travesía hacia la salvación en estas tres jornadas finales. Y aún así podría no ser suficiente porque depende de cuatro rivales que tiene por delante. Pero esta jornada puede despejarse algo ese camino empedrado teniendo en cuenta que el Villanovense visita Guadalajara, el Llerenense al líder en Segovia y San Fernando y Navalcarnero se enfrentan entre ellos. Al menos de brindarle la posibilidad de depender de sí mismo para el puesto de promoción por la permanencia porque la salvación directa se complica tras la victoria del Villanovense en Guadalajara (1-2) y en el mejor de los casos mantendría los 6 puntos de ventaja. «Al que veo más duro es al Navalcarnero, entre otras cosas porque tienes un duelo directo con el Llerenense aquí. Pero como tenemos que ganar en Montijo sí o sí tampoco me fijo mucho. Si ganamos y los resultados se dan y terminamos la jornada a un punto, dos o tres del playout ya podremos hacer cábalas», reconoce Luis Oliver Sierra.

Para ello, el equipo blanquinegro tiene que salir con vida de Montijo. Todo lo que no sea la victoria significaría su condena definitiva. Lo dejó muy claro Luis Oliver Sierra durante su comparecencia del viernes. «O nos lo tomamos muy en serio y vamos a muerte o no vamos a ganar y no ganar es descender», asumía sobre la vital trascendencia de la batalla que le espera en el Emilio Macarro. Y es que el Badajoz ha agotado todas sus vidas. Los pacenses se encuentran en una carrera sin frenos en la que ya no pueden parar hasta el final. Y en esa fijación por llegar entero a la meta no puede perder de vista estar pendiente de otros competidores que le pueden sacar de pista o de un pinchazo que le haga estrellarse contra el muro. «Es un partido a vida o muerte para nosotros», resalta el técnico blanquinegro.

Luis Oliver júnior recupera a Chacartegui una vez cumplida su sanción y también vuelve a la convocatoria Álex Alegría que ha sido duda toda la semana por un esguince de tobillo que le hizo perderse el partido ante el Mensajero. Por contra, no podrá contar con Carlos Cordero al cumplir ciclo de amarillas, además del también sancionado Santi Moar y se queda fuera de la lista Saidou Bah por decisión técnica. «No estamos con margen para ponernos a inventar y hacer historias», decía el preparador blanquinegro con respecto al once. En el Montijo, Jesús Acevedo vuelve a disponer de Darius, uno de sus máximos goleadores con 5 que tras su sanción podría regresar al once en lugar de Müller, protagonista sin quererlo del derbi por su especial situación de estar cedido por el Badajoz. «En quince días volverá aquí y si resulta que mete el gol que nos descienda a ver con qué cara vuelve el chico. Las cláusulas del miedo serán poco románticas, pero la realidad es que no se ponen para beneficiar al club sino para no poner en ese aprieto al futbolista», soltaba Oliver Sierra cargando de presión y responsabilidad al joven delantero argentino.

Enfrente le espera un Montijo descendido, pero con la motivación extra de llevarse el derbi de proximidad contra el equipo referencia de la capital y despedirse de manera honrosa como ha venido demostrando en el Emilio Macarro toda la temporada a pesar de los resultados. «Ellos han optado por una política de gente joven, con hambre, que están para promocionarse y mejor escaparate que el Badajoz no hay», apuntaba el entrenador aragonés. De hecho, en su plantilla cuenta con varios canteranos del Badajoz como el propio Müller, David Calles, Jesús Sánchez o el portero Sergio Tienza, lesionado, y ha sido paso habitual de exblanquinegros como Julio Rodao, Abraham Pozo o los extécnicos Emilio Tienza y Marco Ortega.

El conjunto rojinegro es el que menos ha ganado en su campo de todo el grupo, pero sus rivales siempre han sufrido y fue capaz de tumbar a Numancia y Unión Adarve cuando iban líderes, además del Villanovense. Son sus tres únicas victorias como local, pero su nivel de exigencia pone sobre aviso a los pacenses. «Es un equipo que sobre todo en su casa ha puesto en aprietos a todos los que han pasado por allí. Manejan bien el juego directo y tienen un chico en estado de gracia como es Runy. No por estar descendidos dejan de tener sus armas. En Montijo se lo complican a todo el mundo», advierte Oliver Sierra.

Un campo de césped artificial que es la gran asignatura pendiente del Badajoz esta temporada. Y ahora tiene dos salidas seguidas en esa superficie a Montijo y San Sebastián de los Reyes. No gana sobre hierba sintética desde que lo hiciera precisamente en Matapiñonera el pasado curso por 1-3, un campo donde no ha perdido las últimas tres campañas (0-4 en la 2020-21 para proclamarse campeón de grupo, 0-0 en la 2021-22 y el 1-3 del pasado ejercicio). «El césped esté bien o mal es para todos. No se nos ha dado bien, pero como no se nos ha dado nada bien este año. Ha sido un año desastroso. Cuando los años son malos todas las estadísticas son malas y toca romperlas».

El Badajoz volverá a estar arropado por su fiel afición con más de 500 seguidores y que ha obligado al Montijo a instalar una grada supletoria. «Que la gente se desplace y te recuerde en el club que estás jugando y la responsabilidad que tienes siempre ayuda», agradecía Luis Oliver Sierra.

MONTIJO-BADAJOZ UD MONTIJO Dos Santos; Pedro, Mauro, Matheus, Pere; Yaya, Jesús Sánchez, Bahruz, David Calles, Runy; y Darius.

CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Liza, Borja López, Chacartegui; Samu Manchón o Castri, Petcoff, Toni Jou, Adri Carrasco; Sandro Toscano y Ewan Urain.

ÁRBITRO Sánchez Ingidua (castellanoleonés).

ESTADIO Y HORA Emilio Macarro, 12.30 horas.