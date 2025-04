El Badajoz remata un desastre deportivo a todos los niveles

Peor imposible. La temporada del Badajoz ha sido una auténtica debacle deportiva a todos los niveles. El club blanquinegro ha rematado un curso para ... olvidar en el que ha tenido que ver descender al primer equipo a Segunda RFEF, al filial a la última categoría del fútbol extremeño en su segundo descenso en un año, y al juvenil, que a su vez arrastra a su equipo B a liga regional. Un descalabro total al que hay que sumar el despropósito de renunciar al Femenino, que este verano ya no salió después de lograr un meritorio ascenso a Segunda RFEF Femenina.

De ahí para abajo, los diferentes equipos de La Academia CDB han amortiguado las grandes decepciones de los principales referentes del club y sostenido el crédito de la cantera blanquinegra conquistando gran parte de sus campeonatos. El fútbol base es una de las parcelas que se quiere potenciar por parte del grupo mexicano como apuesta de futuro y pilar básico en el crecimiento del Badajoz y ya en marzo se anunciaba que Guzmán Casaseca pasaba a ser su responsable.

Reacciones de los jugadores

Ya digerida la catástrofe, algunos jugadores han aprovechado sus redes sociales para pedir perdón a la afición del Badajoz. Es el caso de Carlos Cordero. «Primero de todo quiero pedir perdón a toda nuestra afición, siempre habéis estado ahí cuando os hemos necesitado, pero no hemos conseguido corresponderos». Mancuso también se asomaba a esa ventana para transmitir su sentimiento de culpa. «Querida afición solo quería pedirles perdón y darles las gracias, no se merecen esto, no hay palabras para estos momentos tan duros para todos. Demostraron el valor que tiene esta camiseta». Gorka Santamaría lamentó no haber podido corresponderles. «Sé que no sirve absolutamente de nada pero os pido perdón por no haber estado a la altura. Lo intenté con todas mis ganas y todo mi corazón y no fue suficiente». Carlos Calderón compartía una desolación muy sentida. «Solo quería pediros perdón y daros las gracias por lo que me habéis hecho sentir esta temporada, me siento afortunado. Han sido las peores 24 horas de mi carrera. Este club y esta afición no lo merecen. Lo siento». Miguel Narváez expresaba su dolor doblemente como pacense y canterano. «No queda otra que pedir perdón por no haber estado a la altura de esta camiseta. Volveremos». Borja García también era de los más afectados al acabar el partido. Siempre había creído en conseguirlo. Para el capitán eran unos días muy especiales, ya que su mujer salía de cuentas el 31 de mayo y a la tensión del objetivo de permanencia se unía la emoción del estreno de su paternidad, pero su futura niña no vino con una salvación bajo el brazo. «Somos conscientes de la desolación que genera un descenso y nos sentimos totalmente responsables». Su carta sonaba a despedida, a pesar de que es uno de los jugadores que tiene contrato hasta 2024. «Me hubiera gustado terminar devolviéndoos en forma de permanencia todo el apoyo que recibimos de las personas que estuvistéis hasta el final con nosotros. Sois los que representais verdaderamente este club tan grande».

Y Kike Royo, siempre implicado y comprometido, conoce bien el sentir blanquinegro en estos días tan duros. «Solo puedo pedir perdón por no haber conseguido el objetivo y lo que este club se merece. Tengo claro que quienes hacéis grande a este club sois vosotros, la afición, y de vuestra mano el CD Badajoz volverá a donde se merece».

Ferrón denuncia amenazas a su familia

Sobre Kike Royo y Francis Ferrón recayó el centro de las iras de un sector de la afición, en algunos casos con ataques personales injustificados y de gran gravedad. Ferrón denunciaba amenazas a su mujer e hijos, insultos, intento de agresión e incluso que llegaron a tirar al suelo a su madre de 73 años. «La verdadera afición del Badajoz no se merecía este final. Y digo verdadera porque lo que sufrió mi familia durante el partido y lo que sufrí yo al término fue muy grave. Este tipo de gente no representa a una afición que nos llevó en volandas cuando más lo hemos necesitado».