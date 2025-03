El Badajoz reivindica la autovía con Cáceres en la víspera del derbi

El hervidero de las redes sociales blanquinegras a lo largo de este lunes dejando en un segundo plano la resaca del triunfo en el derbi ... ante el Villanovense. El motivo, el cartel anunciador que ha publicado el Badajoz de cara a uno de los clásicos extremeños por excelencia, el que enfrenta a los pacenses con el Cacereño el próximo domingo (17.00 horas) en el Nuevo Vivero. Se podía esperar que el gancho de la promoción de dicho encuentro fuera un guiño al buen momento deportivo, una exhortación a la afición para exprimir el subidón anímico de las dos victorias consecutivas, o una alusión a envites pretéritos de un duelo con mucha historia. Sin embargo, el fútbol ha ejercido de telón de fondo para una reivindicación con implicaciones para la masa social de ambos contendientes.

No hay nada que una más a los extremeños que aquello que les separa y precisamente esa es la idea que vertebra el eslogan y todo el armazón retórico del cartel apoyado en la potencia visual de los desperfectos que la borrasca Efraín provocó en la única conexión viaria entre ambas ciudades, la N-523 (la antigua EX-100), que el pasado diciembre sufrió un socavón que costó más de medio año reparar (hasta julio de este año no se restableció el tráfico con normalidad). En el texto que acompaña a dicha publicación, el club pacense añade el siguiente mensaje: «Por todo lo que nos separa, la rivalidad y una autovía que no acaba de llegar. Para lo último no tenemos fecha, pero este domingo #VuelveElDerbi».

El autor intelectual de la promoción del derbi que tantas reacciones ha provocado (la mayoría de ellas a favor) es la empresa Comboz, que colabora con el Badajoz en materia de marketing y comunicación y que se caracteriza por la ironía, la mordacidad y el ingenio. En su perfil, han querido dar una pincelada más sobre su última obra: «Este es nuestro granito de arena para tapar el 'socavón' que lleva separando nuestras ciudades desde más tiempo del que nos gustaría».

Como era previsible, el cartel ha trascendido más allá de las fronteras balompédicas y hasta la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha manifestado al respecto: «Gracias a esta creatividad del Badajoz, el deporte ha marcado un gol en favor de los extremeños. Que gane el mejor el próximo domingo». Ese intento demostrar una imagen de cercanía y complicidad no ha sido compartido por muchos de los usuarios de X (antiguo Twitter), que le han pedido mayor implicación en el asunto. «Pues date también por aludida y espabila con esa autovía», rezaba uno de los comentarios que en tono crítico respondían a la líder del PP en Extremadura: «El gol el que nos coláis todos los años, por la izquierda y por la derecha, por todos los lados nos vienen los goles», apuntaba otro 'post'.