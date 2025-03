El Badajoz, a la reconquista del archipiélago canario 20 años después

Al echar un vistazo al calendario tras la derrota de la pasada jornada frente a la Gimnástica Segoviana, muchos aficionados del Badajoz respiraron aliviados instintivamente ... al comprobar que el siguiente desplazamiento les deparaba un compromiso 'amable' en el que los blanquinegros podrían lamer sus heridas con celeridad. No en vano, este domingo (13.00 horas) visitan en el estadio Silvestre Carrillo al colista del grupo 5 de Segunda RFEF, el Mensajero, equipo recién ascendido de la Tercera canaria que no conoce la victoria en los 13 encuentros disputados hasta la fecha.

De hecho, es el único conjunto de los 90 que componen la cuarta categoría que aún no ha estrenado su casillero de triunfos, habiendo sumado seis empates y siete derrotas. Diez puntos separan en la tabla a los pacenses (16), que ocupan el puesto de playout, y los palmeros (6). Con esos ingredientes, todas las variables parecen alineadas para que los extremeños salgan del atolladero para afrontar con algo de oxígeno los dos últimos duelos del año, ambos en el Nuevo Vivero, ante el Montijo y el Sanse.

Pero existen varios factores que colisionan con la lógica deportiva que dicta la trayectoria en la primera fase del campeonato. En primer lugar, la superficie en la que se desarrollará el juego, ya que el feudo del Mensajero es uno de los diez del grupo que cuenta con hierba sintética junto a los del Llerenense, Montijo, Ursaria, Illescas, Getafe B, UD San Fernando, Unión Adarve, Atlético Paso y Navalcarnero. Frente a los tinerfeños, el Badajoz rascó un punto y contra los madrileños, en lo que supuso el estreno de Iñaki Alonso en el banquillo blanquinegro, tras una deficiente segunda parte y errores de bulto, se fueron de vacío encajando un 3-1. En la previa de aquel partido, preguntado al respecto, el técnico vasco aseguró que «la superficie condiciona en el ritmo, el control, el bote... porque la hierba artificial es distinta» pero, fiel a su consigna de no escudarse en agentes exógenos, añadió que esa fase para habituarse «son 15 minutos, es un once para once con el balón y no hay excusas». El equipo extremeño se ha ejercitado durante la semana en las instalaciones del viejo Vivero y en los campos federativos Eusebio Bejarano para trabajar en la adaptación de cara al choque dominical.

Pero más allá de aspectos meramente logísticos y futbolísticos, el Badajoz deberá romper una estadística que dura dos décadas. Es el tiempo que lleva sin conquistar el archipiélago bañado por el Atlántico. Concretamente, para rescatar el último triunfo pacense hay que remontarse a la 2003/04, cuando militaba en el grupo 4 de Segunda B, en el que participaban cinco integrantes de las Islas Afortunadas, y al Badajoz le acompañaban otros cinco extremeños, Jerez, los extintos CF Extremadura y UD Mérida, así como Villanovense y Cacereño, con los tres últimos descendiendo a Tercera. A las órdenes de Felines en el primer tramo de la campaña y de Juanma Generelo tras su destitución, los pacenses se clasificaron para el playoff, pero no lograron regresar a la división de plata tras bajar el curso anterior, después de 11 años en el fútbol profesional.

En los albores de esa temporada, en septiembre, los pacenses lograban clavar su bandera por última vez en territorio insular. El 14 de ese mes doblegaban al Lanzarote, que a la postre finalizaría en primera posición, por 1-2 en la jornada 4. En la siguiente, repetía, en este caso en el campo del Vecindario, al que batieron por 1-3. A partir de ahí, una travesía por el desierto que dura 20 años.

Es cierto que la distribución geográfica de los grupos de bronce, la reestructuración de las competiciones y la desaparición del Badajoz de categorías interregionales en varios tramos redujeron exponencialmente el número de enfrentamientos, pero los precedentes durante esos cuatro lustros han arrojado escasos dividendos. Prosiguiendo con el resto de envites de la 2003/04, cayeron en la jornada 13 ante el Pájara Playas de Jandía por 4-1, firmando unas tablas (0-0) en el feudo del Universidad de Las Palmas en la jornada 22, mismo resultado que ante el Corralejo en la 31.

A partir de ese momento, los pacenses no regresaron a Canarias hasta la campaña 2010/11, empatando a dos en casa del Vecindario y perdiendo (2-0) en la primera vuelta ante la Universidad de Las Palmas, rival al que ganaron en el Nuevo Vivero en la última jornada con un tanto de Juan Carlos Ortiz en el tramo final, concediendo la salvación 'in extremis' a los pacenses, en un año en el que bajaron el Cerro de Reyes y el Extremadura UD.

El pasado mes de septiembre, con la derrota cosechada (1-0) en el Municipal de El Paso, el Badajoz ponía fin a una etapa de más de cinco años y medio sin que se registrara un duelo entre el Badajoz y un equipo canario. Las Palmas Atlético sumaba los tres puntos (2-0) en la 2017/18, con Juan Marrero en el banquillo de los extremeños, que sellarían la permanencia en el último suspiro.