El Badajoz quiere hacerse fuerte en el Nuevo Vivero

El Badajoz quiere refrendar sus buenas sensaciones y para eso tiene que hacer del Nuevo Vivero su fortaleza. Empezó en su último compromiso en casa con su primera y, de momento, única victoria del curso ante el San Fernando canario y pretende darle continuidad este ... domingo ante el desconocido, pero gran revelación Ursaria.

Los blanquinegros se reencuentran con su afición después de dejar una buena impresión en Soria donde a punto estuvieron de asestar ese golpe de confianza definitivo que necesita el equipo. Pero se le escapó el segundo triunfo consecutivo en el descuento. Y este domingo necesita hacer bueno ese punto agridulce sumando los tres en casa. «Me gusta ser ambicioso y el equipo debe pensar en la victoria. En Soria estuvimos demasiado cerca para dejarlo escapar. Lo tenemos en nuestro debe. Tendremos que saber jugar esos últimos minutos de partido», asume David Tenorio.

El técnico granadino insiste que a los últimos en incorporarse aún les queda para verles en las mejores condiciones, pero asume que la competición no espera a nadie y la situación clasificatoria del equipo es de necesidad. «Estamos todavía con jugadores con ciertos procesos que no son idóneos para su adaptación, pero tenemos que forzar y pensar que los resultados son importantes desde el primer día. Asumiendo riesgos, intentando dar al equipo su mayor nivel, pero no estamos al cien por cien todavía». A eso se le une que varios jugadores están tocados, aunque Tenorio cuenta con todos para recibir al Ursaria, por lo que tendrá que volver a hacer cuatro descartes y decidir un once que con el preparador blanquinegro siempre es una incógnita. «Yo quiero que mis 22 estén vivos y con posibilidad de poder competir. No quiero tener un equipo fijo», apunta. Su baile de piezas puede alcanzar hasta en la portería, ya que Tenorio subrayó que Óscar Santiago también entra ya en su casting igual que los otros 21. «La puerta está abierta para todos», incide.

El equipo madrileño llega a Badajoz instalado en una sorprendente quinta plaza con 9 puntos y después de ganar 0-1 al San Fernando en Maspalomas. Precisamente el mismo rival al que los blanquinegros vencieron una semana antes, victoria que persiguen repetir en su estadio. «Solamente lleva una derrota y llega en buena racha de resultados. No destaca en cuanto al nombre, a mucha gente le puede suponer un equipo desconocido, pero mucho cuidado con eso», avisa Tenorio.

Un duelo inédito, por tanto, ante un equipo fundado en 2007 en Madrid como CD Latina hasta que en 2018 con la entrada del inversor Ricardo Badoer cambió su nombre por el de CD Elemental Ursaria y que tras su ascenso a Tercera en 2021 mudó su sede a Cobeña, con cuya escuela de fútbol local firmó un acuerdo de colaboración. «Tiene un bloque consolidado del año pasado. Tiene la facilidad de los equipos de Madrid si se mueven bien para nutrirse de las canteras del Real Madrid o el Atlético, jugadores que han debutado en Primera». Pero al técnico granadino se centra en lo bueno que puede reforzar su equipo. «Tenemos que intentar jugar cada minuto como si fuera el último, mantener esta racha de resultados que es positiva».

Se reencuentra el Badajoz con el Nuevo Vivero dispuesto a seguir poniendo otra piedra para apuntalar su fortín. «Por el tipo de afición que tenemos, que se merece que le demos lo mejor, el Badajoz tiene que ser ambicioso. Intentar volver a sumar, no vamos a ser conformistas nunca. Hay que intentar ganar partidos».

Tenorio también puso el acento en la falta de instalaciones en la ciudad, a pesar de que la cpital pacense se postule para ser subsede del Mundial 2030, y que obliga al equipo a una peregrinación constante para poder entrenar como el miércoles a Pueblonuevo, también a cambiar de superficie a césped sintético con el riesgo de lesiones musculares que conlleva. «Es un hándicap y termina siendo un problema con el tiempo. Tenemos problemas con jugadores en procesos lesivos, hemos tenido que completar la semana con juveniles. Ha sido una semana complicada».