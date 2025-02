El Badajoz no se pronuncia y aplica la ley del silencio

J. P. Badajoz Martes, 23 de enero 2024, 19:58 | Actualizado 20:35h. Comenta Compartir

Respondía Iñaki Alonso tras la derrota ante el Atlético Paso que no sabría decir si sobre el Badajoz pesa ese dicho popular de que 'a ... perro flaco todo son pulgas' en cuanto a ese círculo vicioso de calamidades del que no es capaz de salir, pero la realidad es que la sucesión de capítulos negativos en torno al club parece no tener fin. Cada día surge un nuevo sobresalto en el Nuevo Vivero. El club blanquinegro no gana para sorpresas, que en los últimos tiempos tienen más que ver con las malas noticias.

El Badajoz no ha querido pronunciarse al respecto del posible intento de amaño del partido ante el Pontevedra de la penúltima jornada de la temporada pasada en el que se jugaba la permanencia en Primera RFEF. El Nuevo Vivero activó su gabinete de crisis y sus servicios jurídicos estuvieron reunidos toda la mañana en continuo contacto con los dueños de la entidad para analizar la situación, pero a primera hora de la tarde el Badajoz decidió guardar silencio y no ofrecer una respuesta oficial por ningún cauce. También cancelaba los habituales diez minutos que disponen los medios cada miércoles para recoger imágenes del entrenamiento, así como las entrevistas con los jugadores, por petición expresa de la propiedad del club. «No va a haber ninguna comunicación externa hasta nueva orden», informaba el responsable de prensa. Noticia relacionada Investigan por posible amaño el partido CD Badajoz-Pontevedra JORGE ABIZANDA La Plataforma Sentimiento Blanquinegro, por su parte, mueve ficha y exige enérgicamente explicaciones públicas y que los responsables del club salgan a dar la cara. «Ante las últimas noticias que afectan al CD Badajoz y a su imagen solicitamos comparecencia urgente e inexcusable en sala de prensa de los responsables de la dirección del club, 'Pato' Arana como director general de fútbol y de Miguel Leyva como representante de la propiedad», piden a través de las redes sociales. Descenso administrativo e inhabilitación En cuanto al posible intento de amaño del partido ante el Pontevedra podría tener fatales consecuencias para el club. Según recoge el artículo 77 del Código Disciplinario de la RFEF si se demuestra esta conducta de predeterminación de resultados podría conllevar consigo el castigo del descenso administrativo del Badajoz y de dos a cinco años de inhabilitación a los dos integrantes de la plantilla supuestamente implicados como autores de una muy infracción grave. En el apartado 1a, la RFEF dispone el tipo de sanción por esta causa. «Los/as que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas a los/as árbitros/as obtuvieren o intentaren obtener una actuación parcial y quienes los aceptaren o recibieren, serán sancionados, como autores de una infracción muy grave, con inhabilitación por tiempo de dos a cinco años; además se deducirán seis puntos en su clasificación a los clubes implicados, anulándose el partido». Y en el punto 3 se describen las consecuencias para la entidad. «El club directamente beneficiado por las conductas descritas en el apartado 1 del presente artículo, podrá ser sancionado con la pérdida de categoría, en el caso de que pueda demostrarse algún vínculo con los/as autores/as de la infracción».

