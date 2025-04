El Badajoz pone de los nervios al Nuevo Vivero

El Badajoz deja el ambiente bastante caldeado para irse al parón navideño. La afición se marchó a casa con un nuevo cabreo monumental por otro ... empate insulso de su equipo en casa, que pese a que propuso y lo intentó más que el Sanse, pero se quedó sin el premio a su mayor insistencia. La situación deja con los nervios a flor de piel a directivos que pierden los papeles y las formas y a una grada que señala a Gudi, mientras el exdirector deportivo David Vizcaíno se dejaba ver en la grada central. El Badajoz se marcha de vacaciones con el Nuevo Vivero como una olla a presión en plena ebullición y a punto de saltar por los aires.

El equipo acaba el año en descenso y con una sensación de bloqueo preocupante. No termina de rematar la faena porque eso es lo que le faltó, pegada, aunque en la parte positiva sí mostró mejoría en cuanto a los últimos partidos. Pero la voluntad, esfuerzo y orgullo no son suficientes. El equipo pacense cae de nuevo en descenso y el Nuevo Vivero ya no aguanta más.

El Badajoz era consciente del examen al que sería sometido por parte de la grada y salió a no guardarse nada. Se notó en la intensidad con la que iba a cada balón y la fuerte presión en la zona alta. Ese ímpetu y ganas de ganarse al Nuevo Vivero le costó la primera amarilla a Carlos Cinta a los cuatro minutos. El delantero emeritense había tenido la primera oportunidad un instante antes, pero su disparo tras recortarle a su marcador en el área pequeña se le fue rozando el poste. Lo que menos quería era encajar un gol a las primeras de cambio que avivara el fuego a la crispación que se traía de casa después de la movida semana. Quería encarrilar el encuentro en los primeros minutos, pero el corazón le pudo más que la cabeza. El Sanse dejaba hacer, armado de paciencia para sacar la pelota y sin disimular su conformismo.

El Badajoz quiso, pero no pudo encontrar el premio del gol. El equipo pacense puso el juego y las ganas en busca de ese gol que le liberase de tensiones, aunque sus intentos se difuminaban al llegar al área rival. Chacartegui y Miguel Núñez probaron suerte desde muy lejos, pero fue más una forma de pretender algo disparando al aire que de fuego real.

El Sanse se sentía cómodo con el marcador inicial, esperaba con calma al Badajoz y dejaba pasar los minutos de forma descarada. El Badajoz caía en su juego y los madrileños encantados. Con muchos acercamientos pero nula precisión, el cuadro blanquinegro fue el auténtico dominador del partido y el único con intención de hacer daño. Toni Jou la tuvo con un soberbio testarazo que sacó el meta Jagoba con un espectacular vuelo en la misma escuadra.

CD BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Borja López, Carlos Cordero, Chacartegui; Castri (Saidou Bah, min. 76), Miguel Núñez (Kandoussi, min. 76), Toni Jou, Jurgui Oteo (Adri Carrasco, min. 67); Samu Manchón (Petcoff, min. 67) y Carlos Cinta. 0 - 0 UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Jagoba; Josín (Luque, min. 63), Pareja, Mayorga, Saúl (Miki, min. 75); Isma, David R. (Pablo Haro, min. 75), Macho (Perero, min. 75), Yael; Juancho y Binke. ÁRBITRO Pricopi Gogu (castellanomanchego). Amonestó en el Badajoz a Carlos Cinta (4), Castri (45) y Miguel Núñez (60) y por el Sanse a Isma (8) y Jagoba (45).

INCIDENCIAS 3.112 espectadores en el Nuevo Vivero. El club dedica la acción social de este partido a Manos Unidas. El alcalde Ignacio Gragera y el concejal Juan Parejo en el palco junto a Luis Díaz-Ambrona, Miguel Leyva y Pato Arana. El que fuera director deportivo del Badajoz David Vizcaíno estuvo presente en el Palco VIP.

El segundo acto comenzó con el mismo guion que el primero. El Badajoz seguía mostrándose con más presencia en el campo rival, aunque sin ser capaz de traspasar las trincheras enemigas. Bien pertrechados atrás y con el control de la situación, el Sanse se sacudía de los arreones pacenses sin apenas esfuerzo. Los blanquinegros continuaban avanzando metros, pero sin encontrar posición de disparo. El Badajoz siempre moría en el intento.

El equipo seguía atascado arriba y Iñaki Alonso trató de refrescar las ideas de su equipo en busca de una mayor verticalidad dando entrada a Petcoff y Adri Carrasco. Los pacenses no se cansaron de meter balones al área, pero Cinta estaba siempre rodeado de adversarios y le resultaba imposible de cazar alguna.

Después recurría al eléctrico Saidou Bah para ver si lograba provocar un cortocircuito en la cámara acorazada que estaba siendo la defensa madrileña. Su velocidad para salir a la contra provocó alguna falta lateral peligrosa, que sacaría el Badajoz sin mayores consecuencias. No terminaba de encontrar esa fisura y la energía de su ataque se apagaba cuando se pisaba el área contraria. Los minutos pasaban ante la angustia de una grada que para combatir el aburrimiento del partido encontraba un mayor entretenimiento en sus cánticos.

Ahora de lo que se trataba era de no cometer ningún error que le costase un mal mayor. Como ya ha ocurrido otra veces. Y ahí el Sanse empezó a atreverse y dio un paso hacia adelante. Tampoco fue un acoso incesante, pero sacó varias faltas peligrosas que metieron el cuerpo al Nuevo Vivero. La Grada de Animación comenzó entonces a señalar a Gudi y cantarle a Aketxe. Impotente y desesperada ante la indolencia de su equipo.

El Badajoz se marcha de vacaciones en descenso, con mucho trabajo por hacer y una hinchada totalmente crispada. Hasta el punto que medio centenar de aficionados esperaron a los directivos blanquinegros a la salida de la puerta de autoridades para increparles.