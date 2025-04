El Badajoz no se plantea destituir a David Tenorio

Las voces contrarias al entrenador del Badajoz, David Tenorio, son cada vez más numerosas, como se pudo comprobar el domingo en la dura derrota ante el Guadalajara ... en el Nuevo Vivero.

El casillero de puntos sigue a cero en tres compromisos y el equipo es ya farolillo rojo en solitario. Fuentes del club señalan que este lunes todo eran caras largas y lógica preocupación, pero nada que no sea habitual en estas crisis. El Badajoz no moverá de momento la maquinaria y las reuniones o contactos de la dirección deportiva con el granadino solo tienen carácter técnico o de planificación. En principio, los dirigentes blanquinegros confían plenamente en él para que conduzca la nave a mejor puerto. Su continuidad no está discutida, insisten desde el Badajoz.

El propio Tenorio se ve capacitado para reconducir este bache y considera que con un poco más acierto se estaría hablando de una gran remontada en vez de una profunda recesión en un plantel que se supone entre los candidatos. «Entiendo la preocupación, la presión, y que estoy en un proyecto ganador, pero no tengo ninguna duda de que esto lleva un tiempo de maduración y que el equipo va a responder. La afición es soberana, es culpa mía, pero me siento fuerte y capacitado para revertir esta situación. Entiendo que el aficionado quiera ganar ayer, no hoy, pero el Badajoz necesita tiempo. Voy a dejarme la vida en ello. No creo que el club haya perdido la confianza en mí».

Tenorio subrayó que el tiempo será su mejor aliado, porque todas las carencias demostradas por el cuadro pacense estas tres semanas están muy relacionadas con la falta de adaptación y la tardanza en la llegada de los recursos. De momento, el club parece dárselo, aunque ya sabemos que esto es fútbol y lo que mandan son los resultados. «Al equipo le falta minutaje, entrenamiento, partidos, paciencia. No puedo inventarme otra cosa, la realidad es la que es. El equipo va a funcionar, estoy totalmente convencido, y espero que sea con David Tenorio. Paciencia, cuando estemos todos va a funcionar».