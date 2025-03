El Badajoz ocupa el trono vacante del derbi

El Badajoz fue dueño y señor del derbi. Sin discusión. Fue superior y dominó todos los registros ante un Cacereño que no supo levantar la ... losa del tanto inicial de Carlos Cinta en el minuto 5. Los blanquinegros gestionaron a la perfección su ventaja y un contexto de partido favorable y Samu Manchón puso el 2-0 para sentenciar el choque en la primera media hora de juego. A partir de ahí, el partido tuvo poca historia y los locales certificaron su triunfo sin apenas sobresaltos. Los pacenses suman así su tercera victoria consecutiva y certifican su cambio de dinámica, mientras que los verdes frenan en seco su reacción tras doblegar al líder la pasada semana.

Seis años de espera para recuperar el clásico extremeño por antonomasia. Había ganas y se palpaba en los prolegómenos, tanto en algunos bares de Valdepasillas como en la 'fan zone' habilitada en las inmediaciones del estadio, donde convivían ambas aficiones departiendo y apurando las últimas cervezas.

Dos equipos con la flecha hacia arriba medían sus dinámicas para romper sin miramientos con el yugo de una zona baja con el que han convivido desde los albores del curso. La puesta en escena del bloque de Julio Cobos presentaba tres novedades, se quedaban fuera del once Sarmiento, Fran Viñuela y Tellechea y partían de inicio Telles, Karim y Lolo Pla, reconciliado con el gol en las últimas jornadas apropiándose con el rol de ariete este domingo. En los locales, solo un cambio, Iñaki Alonso concedía el lateral zurdo a Chacartegui, que regresaba a la titularidad tras su lesión en detrimento de Dani Cordero. El resto, calcado. Lo que funciona no se toca. Petcoff y Moisés García, que ya habían entrenado con el grupo esta semana, finalmente no entraron en la lista. Era previsible.

El Badajoz salió mejor plantado, sin alardes, pero serio, con seguridad y autoridad. Y, como en Villanueva, dio el primer golpe y además muy certero. Apenas habían transcurrido cinco minutos y, en el primer acercamiento, Castri ponía un caramelo desde la banda derecha que cazó en el punto de penalti Carlos Cinta para remachar a la red. Asistencia de lujo y remate de killer. Ataque de manual. Rápido, en pocos toques y a la cazuela.

El Cacereño se quedó herido, taciturno, sin reacción. Acusó el tanto y no fue capaz de proponer nada. Lo más potable en toda la primera parte para los de Cobos fue un disparo tímido de Iván Fernández que no pudo atajar Narváez y que terminó en córner. Lolo Pla, desaparecido, fue una auténtica isla. Eso le obligaba a bajar a recibir, pero solo dejaba algún destello estéril de su calidad como un control con la punterita en un balón que bajaba con nieve. Poco más. Ni Clausí ni Karim eran capaces de crear y conectar con los hombres de arriba. Ni siquiera por banda podían percutir y la producción ofensiva era paupérrima.

Badajoz Miguel Narváez, Fran Grima, Borja López (Fidel, min. 74), Carlos Cordero, Chacartegui, Toni Jou, Miguel Núñez, Jurgi (Bilal, min. 74), Castri (Adri Carrasco, min. 57), Samu Manchón (Sandro Toscano, min. 57) y Carlos Cinta. 2 - 0 Cacereño Robador, Iván Martínez (Bruno, min. 58), Fran Serrano, Aizpiri, Matovu, Clausí, Diego (Tellechea, min. 46), Telles (Sarmiento, min. 70), Iván Fernández (Viñuela, min. 58), Karim, y Lolo Pla (Jorge Barba, min. 70). Goles: 1-0, min. 5: Carlos Cinta. 2-0, min. 29: Samu Manchón, de penalti.

Árbitro: Álvaro García Padilla, comité madrileño. Amonestó a Castri, Miguel Núñez, Fran Grima y a Manuel Olivera, delegado, por el Badajoz; así como a Bruno, Iván Martínez, Clausí, Karim y Telles en el Cacereño. Expulsó con roja directa a Fran Serrano en los visitantes.

Incidencias: Nuevo Vivero, 8.218 espectadores, alrededor de un millar de ellos del Cacereño. El Badajoz dedicó la acción solidaria de esta jornada a la asociación ELA Extremadura.

Y no fue un tramo puntual, esa dinámica se prolongó durante los primeros 45 minutos. Hasta tal punto que el Cacereño empezaba a cometer errores infantiles, incluso en la salida de balón, lo cual provocaba que las jugadas nacieran ya muertas. Ante la incapacidad para asociarse y triangular, Matovu intentó coger la espalda de Fran Grima con un pase al desmarque entre líneas, pero también fallaba la precisión y de nuevo quedaba en agua de borrajas. Era la viva imagen de un Cacereño sin chispa. Ante esa tesitura, los blanquinegros mascaban la posesión, la dormían en sus botas, sin prisa, reposando en el colchón de la ventaja y eso desesperaba a los verdes, porque pinchaban en hueso cada vez que trataban de aprovechar una recuperación. No sufría un ápice el equipo de Iñaki Alonso. Seguro, confiado y sin errores atrás.

De vez en cuando el Badajoz lanzaba algún latigazo para atenazar a su rival y a punto estuvo de poner el 2-0 en una jugada vertiginosa de Samu Manchón y Castri por la banda zurda. El exfutbolista del Cacereño sería el protagonista absoluto de la siguiente acción, que daría origen al segundo de los blanquinegros. Caracolea apurando la línea de fondo y cuando iba a trazar la diagonal es zancadilleado por detrás. El árbitro no lo dudó, penalti claro. El propio atacante almendralejense ejecutó a la izquierda de Robador, que se venció al otro lado. Delirio en la grada pacense.

Y pudo ser peor para el Cacereño, porque apenas unos minutos después Cinta montaba la contra, la ponía a la izquierda para Jurgi, que recortaba, se perfilaba el disparo y el meta del Cacereño sacaba una manopla salvadora para despejar un balón que se iba a la escuadra. Clarísima, habría sido la sentencia.

Henchido de confianza, el Badajoz se gustaba auspiciado por su público, que por fin disfruta tras tantas tardes de sufrimiento en las últimas fechas. Los 'olés' coreaban cada pase blanquiengro en los últimos compases del primer acto y el público cantaba '¡que bote el Vivero!'. Así enfilaron el túnel de vestuarios ambos conjuntos.

En la reanudación, apenas cambió el decorado pese al intento de Lolo Pla solo contra el mundo que terminó en un disparo desviado cuando ya llegaba muy forzado. Pisaba más los dominios de su adversario el bloque verde, a la desesperada para tratar de sumar, pero sin mucho orden, Tellechea metía la bota en el área pequeña, en el 70, pero Narváez tapaba portería y abortaba la ocasión. El Badajoz inquietó a Robador en varios arreones tras el descanso, sobre todo a balón parado, con sendos goles anulados a Miguel Núñez y Toni Jou, pero redujo la frecuencia con la que se prodigaba en terreno contrario. El reloj corría y el signo del partido no difería con los locales bien pertrechados y ordenados y con los visitantes incapaces de discutir el dominio de un rival que se sienta en el trono del derbi tras más de seis años vacante.