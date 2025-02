El Badajoz nunca camina solo

Contra viento y marea, ahí sigue la afición del Badajoz impasible ante los continuos sobresaltos del club y la decepcionante temporada del equipo. Su ilusión ... es irreductible y su sentimiento indestructible. Pase lo que pase siempre está presente, sobre todo cuando su equipo más lo necesita. Ya sea en el Nuevo Vivero o a cientos de kilómetros. Da igual la categoría también. Lo recordaba hace unos días toda una leyenda como Adolfo Muñoz. «La afición del Badajoz ha demostrado su amor al club, independientemente de la categoría porque en regional han llenado todos los campos».

La masa social blanquinegra tiene motivos más que suficientes para sentirse defraudada a todos los niveles. Tanto por la desconfianza en los gestores mexicanos tras los últimos acontecimientos que han sacudido al Nuevo Vivero como por la situación deportiva con el Badajoz en puestos de descenso a Tercera tras el enorme batacazo de caer la campaña pasada a la cuarta categoría nacional. Pero ahí continua dando su aliento inquebrantable.

El pasado domingo ante el Illescas lo volvió a demostrar con un apoyo incondicional desde el mismo calentamiento. La grada no paró de animar ni un segundo y al final de partido, a pesar del raquítico e insuficiente empate sin goles, incluso reconocía la entrega de los jugadores con una ovación. Nada de pitos ni cánticos por la frustración de arrastrar ya diez jornadas sin ganar. En los momentos difíciles no va a dejar caer a su equipo. Nunca lo dejará solo. «Me viene la palabra de orgullo de pertenecer a este club y de tener a esta afición. Espectacular cómo nos ha tratado, nos ha llevado en volandas, cómo ha reconocido el esfuerzo y el juego del equipo», remarcaba Iñaki Alonso.

Y eso que con las tres derrotas del comienzo de año y las situaciones rocambolescas que no dejan de aparecer cada semana salpicando al club está más que harta y había amenazado con una concentración de protesta contra la mala gestión del grupo mexicano. Al final no hubo ninguna movilización en los exteriores del Nuevo Vivero y la hinchada centró todos sus esfuerzos por animar al equipo dentro del campo. La afición es consciente que no queda otra que remar en la misma dirección para salvar al equipo y así lo dejó claro reconociendo el esfuerzo y la garra que pusieron los jugadores para llevarse los tres puntos. «La afición se merecía un partido de tres puntos, una gran alegría», expuso el técnico vizcaíno.

Pero no solo aprieta en el Nuevo Vivero, pues en cada desplazamiento del Badajoz allí ha estado acompañando una representación de seguidores blanquinegros. Especialmente significativa fue su presencia en Guadalajara, en plena convulsión institucional por la noticia del supuesto intento de amaño del partido y con varias concentraciones convocadas como protesta contra los dueños del club, que siguen sin dar ese paso adelante que exige la afición para que se presenten de forma oficial.