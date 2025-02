El Badajoz negocia la entrada en su accionariado de un club luso

Mientras los aficionados piden la salida de los dueños del Badajoz, el grupo mexicano continúa buscando nuevos inversores en los que apoyarse económicamente para ... consolidar su proyecto. Los máximos accionistas mantienen contactos con un club portugués interesado en entrar en el capital social de la sociedad anómima blanquinegra. Una relación que de salir adelante reportaría beneficios a ambas partes, no solo por la inyección económica, sino también con la cesión de jugadores con proyección.

Finalmente, Guillermo Ritchey y Víctor Arana tienen previsto llegar a Badajoz este jueves. Con su presencia en la ciudad estas negociaciones podrían acelerarse para que fructifiquen y lleguen a buen puerto. Pero los dos propietarios del club se van a encontrar a su llegada con varios frentes abiertos y van a tener que sofocar varios incendios. Para empezar con el malestar de una afición que pide su salida del club y que ha convocado una concentración como protesta por la situación deportiva e institucional para el domingo antes del partido en el Nuevo Vivero. El pasado sábado ya tenían colocadas varias pancartas en la puerta de acceso al estadio pidiendo soluciones urgentes o venta y apuntando a 'Pato' Arana como máximo responsable. También coincide con la salida a la luz pública de la investigación judicial abierta por el presunto intento de amaño del encuentro del Badajoz ante el Pontevedra de la pasada temporada. Además, de una dinámica negativa del equipo de la que no termina de salir desde su última victoria frente al Cacereño el 12 de noviembre, hace ya nueve jornadas.

La posible entrada de nuevas vías de financiación supondría un respiro para el grupo mexicano en su objetivo de consolidar su proyecto. El pasado mes de noviembre, este periódico publicaba las intenciones de la sociedad de Guillermo Ritchey y Víctor Arana de abrir la puerta a la entrada de nuevos accionistas. El 2 de noviembre el Borme recogía que el Grupo Andimi SL perdía su carácter de unipersonalidad de la mercantil, lo que significa que la titularidad de sus acciones dejaban de recaer en una sola persona física o jurídica. Hasta entonces, desde su constitución el 7 de abril de 2022 con sede en Toledo, en el Grupo Andimi figuraba como administradora única Ana María de la Loza Postigo.

Desde el Nuevo Vivero mantienen que la situación económica está controlada con un convenio de acreedores ya aprobado y publicado en el Borme el pasado 2 de enero. El club sostiene que está al día y al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, aunque con la Tesorería General todavía no se ha firmado el acuerdo y por tanto no se ha expedido el certificado que lo acredita como sí hizo la Agencia Tributaria en noviembre. Pero este contratiempo no impide que el club siga con su actividad y que haya podido desbloquear los 190.000 euros de la ayuda de la RFEF correspondiente a la campaña anterior destinada a los clubes de Primera RFEF, así como poder cobrar los 100.000 euros estipulados por el Ayuntamiento, unos 50.000 de la Junta, otros 40.000 euros de Diputación y los 60.000 euros del plan Impulso 27 de este curso a los equipos de Segunda RFEF.